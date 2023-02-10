Суд арештував майже 2,5 тисячі тонн залізної руди виробництва рф — Finance.ua
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Суд арештував майже 2,5 тисячі тонн залізної руди виробництва рф

Кримінал
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Суд арештував майже 2,5 тисячі тонн залізної руди виробництва рф
Суд арештував майже 2,5 тисячі тонн залізної руди виробництва рф, Фото: gp.gov.ua
Суд арештував майже 2,5 тисячі тонн залізної руди виробництва російської федерації.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Повідомляється, що за процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури виявлено та арештовано майже 2 500 т залізної руди, що належать російській групі компаній АО «Холдинговая компания «Металлоинвест».
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За даними слідства, суб’єкти господарської діяльності держави-агресора ввезли на митну територію України залізну руду та планували переправити морським транспортом до третіх країн з метою подальшої її реалізації.
Приховану сировину правоохоронці виявили на території однієї із залізничних станцій Одеської залізниці та вилучили в ході обшуків. Орієнтовна вартість вилученої руди складає близько 40 млн грн.
Наразі вирішується питання про передачу майна в АРМА.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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