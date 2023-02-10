Суд арештував майже 2,5 тисячі тонн залізної руди виробництва рф — Finance.ua

Суд арештував майже 2,5 тисячі тонн залізної руди виробництва рф
Суд арештував майже 2,5 тисячі тонн залізної руди виробництва російської федерації.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Повідомляється, що за процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури виявлено та арештовано майже 2 500 т залізної руди, що належать російській групі компаній АО «Холдинговая компания «Металлоинвест».
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За даними слідства, суб’єкти господарської діяльності держави-агресора ввезли на митну територію України залізну руду та планували переправити морським транспортом до третіх країн з метою подальшої її реалізації.
Приховану сировину правоохоронці виявили на території однієї із залізничних станцій Одеської залізниці та вилучили в ході обшуків. Орієнтовна вартість вилученої руди складає близько 40 млн грн.
Наразі вирішується питання про передачу майна в АРМА.
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