Суд арештував майже 2,5 тисячі тонн залізної руди виробництва рф — Finance.ua

Суд арештував майже 2,5 тисячі тонн залізної руди виробництва рф Сьогодні 20:45 — Кримінал

Суд арештував майже 2,5 тисячі тонн залізної руди виробництва рф, Фото: gp.gov.ua

Суд арештував майже 2,5 тисячі тонн залізної руди виробництва російської федерації.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що за процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури виявлено та арештовано майже 2 500 т залізної руди, що належать російській групі компаній АО «Холдинговая компания «Металлоинвест».

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За даними слідства, суб’єкти господарської діяльності держави-агресора ввезли на митну територію України залізну руду та планували переправити морським транспортом до третіх країн з метою подальшої її реалізації.

Приховану сировину правоохоронці виявили на території однієї із залізничних станцій Одеської залізниці та вилучили в ході обшуків. Орієнтовна вартість вилученої руди складає близько 40 млн грн.

Наразі вирішується питання про передачу майна в АРМА.

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