Суд арештував майно російських бізнесменів на Прикарпатті на 70 млн грн — Finance.ua
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Суд арештував майно російських бізнесменів на Прикарпатті на 70 млн грн

Казна та Політика
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Суд арештував майно російських бізнесменів на Прикарпатті на 70 млн грн
Суд арештував майно російських бізнесменів на Прикарпатті на 70 млн грн
Суд наклав арешт на частки в статутних капіталах двох підприємств з Івано-Франківської області, які належать росіянам. Загальна вартість активів близько 70 мільйонів гривень.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
Як вдалося з’ясувати працівникам ДБР, фактичними власниками цих підприємств є громадяни росії, які намагалися це приховати, аби уникнути конфіскації майна в дохід держави.
«Вони створили офшорну компанію, через яку контролювали виробничу діяльність. Також встановлено, що ці підприємства ухилялись від сплати податків», — йдеться у повідомленні.
За цим фактом розпочато досуддове розслідування. Сума збитків держбюджетові може становити десятки мільйонів гривень.
«Суд наклав арешт на корпоративні права у розмірі понад 90 відсотків статутного капіталу обох підприємств. Вирішується питання щодо їх передачі в управління АРМА, також буде ініційовано спецконфіскація майна», — додали в ДБР.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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