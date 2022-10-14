Суд арештував майно російських бізнесменів на Прикарпатті на 70 млн грн — Finance.ua

Суд арештував майно російських бізнесменів на Прикарпатті на 70 млн грн
Суд наклав арешт на частки в статутних капіталах двох підприємств з Івано-Франківської області, які належать росіянам. Загальна вартість активів близько 70 мільйонів гривень.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
Як вдалося з’ясувати працівникам ДБР, фактичними власниками цих підприємств є громадяни росії, які намагалися це приховати, аби уникнути конфіскації майна в дохід держави.
«Вони створили офшорну компанію, через яку контролювали виробничу діяльність. Також встановлено, що ці підприємства ухилялись від сплати податків», — йдеться у повідомленні.
За цим фактом розпочато досуддове розслідування. Сума збитків держбюджетові може становити десятки мільйонів гривень.
«Суд наклав арешт на корпоративні права у розмірі понад 90 відсотків статутного капіталу обох підприємств. Вирішується питання щодо їх передачі в управління АРМА, також буде ініційовано спецконфіскація майна», — додали в ДБР.
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