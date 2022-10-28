Суд арештував майно російських бізнесменів на 60 млн грн — Finance.ua
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Суд арештував майно російських бізнесменів на 60 млн грн

Кримінал
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Суд арештував нерухоме майно підприємств на понад 60 млн грн. Арешт накладено на нежитлові приміщення комерційного призначення та комплекс нафтобази площею понад 30 тис. кв м, кінцевими власниками яких є громадяни рф.
«Судом задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на нерухоме майно ТОВ, кінцевими бенефіціарами якого є громадяни РФ. Під арешт потрапили нежитлові приміщення комерційного призначення та цілісний майновий комплекс нафтобази площею понад 30 тис. кв м. Загальна сума арештованого майна становить понад 60 млн грн», — повідомили в Офісі Генпрокурора.
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За даними слідства, юридичні особи дніпровських ТОВ тісно співпрацювали з державою-агресором. Їх власники — двоє резидентів рф, а основним видом діяльності є надання в оренду нерухомого майна. Прибуток від господарської діяльності вони отримували в Україні та сплачували податки до державного бюджету рф, фінансуючи війну.
Наразі триває передача арештованого майна в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів. Більше деталей в прокуратурі не повідомляють.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності за ч. 4 ст. 111-1 КК України здійснює Центральна окружна прокуратура міста Дніпра.
За матеріалами:
Zaxid.net
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