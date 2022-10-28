Суд арештував майно російських бізнесменів на 60 млн грн — Finance.ua

Суд арештував майно російських бізнесменів на 60 млн грн Вчора 07:32 — Кримінал

Суд арештував нерухоме майно підприємств на понад 60 млн грн. Арешт накладено на нежитлові приміщення комерційного призначення та комплекс нафтобази площею понад 30 тис. кв м, кінцевими власниками яких є громадяни рф.

«Судом задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на нерухоме майно ТОВ, кінцевими бенефіціарами якого є громадяни РФ. Під арешт потрапили нежитлові приміщення комерційного призначення та цілісний майновий комплекс нафтобази площею понад 30 тис. кв м. Загальна сума арештованого майна становить понад 60 млн грн», — повідомили в Офісі Генпрокурора.

Читайте також Заарештовані санаторії та готелі хочуть передати на облаштування житла для ВПО

За даними слідства, юридичні особи дніпровських ТОВ тісно співпрацювали з державою-агресором. Їх власники — двоє резидентів рф, а основним видом діяльності є надання в оренду нерухомого майна. Прибуток від господарської діяльності вони отримували в Україні та сплачували податки до державного бюджету рф, фінансуючи війну.

Наразі триває передача арештованого майна в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів. Більше деталей в прокуратурі не повідомляють.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності за ч. 4 ст. 111-1 КК України здійснює Центральна окружна прокуратура міста Дніпра.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.