Субсидії та пільги 1 мільйону українців з постраждалих регіонів нарахували за новим механізмом — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Субсидії та пільги 1 мільйону українців з постраждалих регіонів нарахували за новим механізмом

Вчора 13:00Казна та Політика
315
Субсидії та пільги 1 мільйону українців з постраждалих регіонів нарахували за новим механізмомСубсидії та пільги 1 мільйону українців з постраждалих регіонів нарахували за новим механізмом
Під час воєнного стану в Україні було запроваджено централізований механізм нарахування та виплати соціальних допомог, пільг та субсидій. Це дозволило забезпечити виплати більше ніж 1 мільйону людей з найбільш постраждалих територій.
Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
«Для людей з регіонів, де через бойові дії не працюють органи соціального захисту і, відповідно, не можуть нарахувати та профінансувати передбачені законодавством допомоги, пільги та субсидії, ми здійснюємо це централізовано. Люди отримують кошти на свої банківські картки, а ті, хто одержував через Укрпошту — готівкою через будь-яке відділення Ощадбанку або Укрпошти», — прокоментувала міністр соціальної політики України Марина Лазебна.
Читайте також
За її словами, впровадження такого механізму в умовах воєнного стану дозволило забезпечити виплати більше ніж 1 мільйону людей з найбільш постраждалих територій.
«Зокрема 256 тисячам людей таким чином нараховані та профінансовані виплати різних видів соціальних допомог, а 800 тисячам отримувачів нараховані та профінансовані субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг», — додала вона.
Місце для вашої реклами
Протягом воєнного стану Міністерство соціальної політики профінансувало 100% виплат субсидій та пільг на оплату житлово комунальних послуг. В квітні на це було спрямовано 5,7 мільярдів гривень для 3,8 мільйонів отримувачів.
Також за квітень профінансована виплата 100% призначених соціальних допомог на суму 5,3 мільярдів гривень для близько 2,3 мільйонів отримувачів.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Отримати гроші швидко 💸

За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.