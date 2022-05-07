Субсидії та пільги 1 мільйону українців з постраждалих регіонів нарахували за новим механізмом — Finance.ua

Субсидії та пільги 1 мільйону українців з постраждалих регіонів нарахували за новим механізмом

Вчора 13:00 — Казна та Політика

Субсидії та пільги 1 мільйону українців з постраждалих регіонів нарахували за новим механізмом

Під час воєнного стану в Україні було запроваджено централізований механізм нарахування та виплати соціальних допомог, пільг та субсидій. Це дозволило забезпечити виплати більше ніж 1 мільйону людей з найбільш постраждалих територій.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

«Для людей з регіонів, де через бойові дії не працюють органи соціального захисту і, відповідно, не можуть нарахувати та профінансувати передбачені законодавством допомоги, пільги та субсидії, ми здійснюємо це централізовано. Люди отримують кошти на свої банківські картки, а ті, хто одержував через Укрпошту — готівкою через будь-яке відділення Ощадбанку або Укрпошти», — прокоментувала міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

За її словами, впровадження такого механізму в умовах воєнного стану дозволило забезпечити виплати більше ніж 1 мільйону людей з найбільш постраждалих територій.

«Зокрема 256 тисячам людей таким чином нараховані та профінансовані виплати різних видів соціальних допомог, а 800 тисячам отримувачів нараховані та профінансовані субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг», — додала вона.

Протягом воєнного стану Міністерство соціальної політики профінансувало 100% виплат субсидій та пільг на оплату житлово комунальних послуг. В квітні на це було спрямовано 5,7 мільярдів гривень для 3,8 мільйонів отримувачів.

Також за квітень профінансована виплата 100% призначених соціальних допомог на суму 5,3 мільярдів гривень для близько 2,3 мільйонів отримувачів.

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