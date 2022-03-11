Субота, 12 березня 2022 року, буде робочим днем банківської системи України — Finance.ua
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Субота, 12 березня 2022 року, буде робочим днем банківської системи України

11.03.2022, 09:20
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Національний банк встановив 12 березня 2022 року робочим днем банківської системи. Про це повідомили в НБУ.
Отже міжбанківські перекази через систему електронних платежів Національного банку України (СЕП) будуть здійснюватися:
  • 12 березня 2022 року датою банківського дня 12 березня 2022 року;
  • 13 та 14 березня 2022 року датою банківського дня 14 березня 2022 року.
Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку від 10 березня 2022 року № 46 «Про регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України 12 — 14 березня 2022 року».
СЕП працює без перебоїв, у штатному режимі відповідно до раніше встановленого технологічного регламенту (23 години на добу).
Тобто учасники СЕП мають змогу здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та сім днів на тиждень, ураховуючи власні потреби, потреби своїх клієнтів, а також керуючись нормами законодавства України.
За матеріалами: Finance.UA
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