Subaru збирається відкликати свій новий електричний кросовер — Finance.ua

Subaru збирається відкликати свій новий електричний кросовер Сьогодні 04:46 — Фондовий ринок

Компанія Subaru відкликає деякі електричні кросовери Solterra. Загалом буде відкликано 1182 автомобілі в Північній Америці, і всі вони раніше були відкликані, вимагаючи заміни оригінальних болтів маточини.

Цей відгук є результатом проблеми, виявленої в болтах маточини. Було виявлено, що процедура ремонту не була виконана відповідно до специфікацій, що могло призвести до недостатньої затяжки болтів. Щоб забезпечити безпеку своїх клієнтів, Subaru вирішила відкликати усі автомобілі.

Хорошою новиною для власників транспортних засобів є те, що вирішення цієї проблеми є безкоштовним. Роздрібні продавці Subaru перевірять болти маточин і за потреби підтягнуть їх відповідно до специфікацій.

Тим часом власникам автомобілів рекомендується не сідати за кермо своїх автомобілів та відбуксирувати їх до найближчого дилера для перевірки. Ця послуга буксирування також пропонуватиметься безкоштовно для клієнта.

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