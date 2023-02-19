Subaru може випустити пікап — Finance.ua
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Subaru може випустити пікап

Фондовий ринок
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Японська компанія Subaru може випустити пікап. На повернення у модельний ряд такого типу автомобілів натякнув голова австралійського підрозділу компанії Блер Рід.
За словами топ-менеджера, виробник активно стежить за тенденціями у світовому автопромі і вивчає запити шанувальників.
Коли новий пікап Subaru з’явиться на ринку і які характеристики матиме, залишається лише здогадуватися. Можна припустити, що його побудують на сучасній платформі Subaru Global Platform (SGP), на якій базуються такі моделі, як Impreza, Forester і Outback.
Зазначимо, що раніше така модель у гамі Subaru вже була. Йдеться про випущений наприкінці 70-х років минулого століття пікап, який у США був відомий як Subaru BRAT, в Австралії продавався під ім’ям Brumby, а на інших ринках носив назву 284, MV, Targa чи Shifter. Ця модель базувалася на повнопривідному універсалі Subaru Leone.
Нагадаємо, нещодавно Subaru представила кросовер Forester у новій ювілейній спецверсії XT-Edition.
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За матеріалами:
mmr.ua
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