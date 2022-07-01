Створено робот, що вміє будувати за допомогою левітації (відео) — Finance.ua

Створено робот, що вміє будувати за допомогою левітації (відео) Вчора 22:23 — Технології&Авто

Створено робот, що вміє будувати за допомогою левітації (відео)

Вчені винайшли пристрій, який за допомогою інтенсивних звукових хвиль здатний переміщати різні об’єкти, що ширяють у повітрі. При цьому робот зовсім не торкається їх. Подробиці новинки розкрило видання vice.com.

Здатність LeviPrint переміщати дрібні предмети і навіть краплі рідини демонструє, на що здатна нова технологія, що має хороші перспективи для використання в мікроелектроніці та біоінженерії, оскільки пристрій може поєднувати мікроскопічні об’єкти, що перебувають у певному середовищі. У майбутньому роботів на кшталт LeviPrint зможуть використовувати для культивування клітин, можливо, навіть усередині живих організмів, упевнені вчені.

«Безконтактне виробництво дозволяє мінімізувати перехресне забруднення і при цьому вміло маніпулювати широким спектром об’єктів на кшталт гранул, частинок, крапель, переміщуючи, з’єднуючи їх і навіть проносячи через отвори», — сказав Асьєр Марзо, співавтор дослідження з Наваррського народного університету (Іспанія). «Наприклад, ми побудували крихітний човен усередині пляшки з металевої сітки, вставивши всі компоненти через невеликий отвір збоку».

Варто відзначити, що LeviPrint також є першим пристроєм, що використовує так звані акустичні пастки для підвішування довгастих об’єктів, що може бути корисним для виробничих процесів, які вимагають використання балок. Тести проводились у повітряному та водному середовищах. За словами Марзо, вода є найкращим із середовищ, тому що ультразвук краще проходить через воду, та й вага об’єктів у воді зменшується.

Вчений зізнався, що маніпулювати об’єктами легше, використовуючи роботизовану руку, оскільки під час рухів рука людини тремтить, і вібрація, що виникає, може входити в резонанс із захопленим об’єктом.

Марзо та його колеги сподіваються, що інші вчені адаптують LeviPrint до низки завдань.

«Наш пристрій — це поки що прототип, зібраний кількома дослідниками, які не є експертами в галузі електроніки, але й цього було достатньо, щоб продемонструвати новий метод маніпуляції за допомогою левітації і вказати на можливість його застосування. Якщо за подібний проєкт візьметься велика інжинірингова компанія, то вона зможе виробляти потужніші і точніші левітатори для роботи з такими матеріалами, як алюміній або навіть сталь. Ми сподіваємося, що робот стане корисним і в галузі біомедицини, де подібну техніку можна використовувати для роботи з середовищами на водній основі та біоматеріалами», — зробив висновок Марзо.

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