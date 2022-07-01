Створено робот, що вміє будувати за допомогою левітації (відео) — Finance.ua
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Створено робот, що вміє будувати за допомогою левітації (відео)

Технології&Авто
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Створено робот, що вміє будувати за допомогою левітації (відео)
Створено робот, що вміє будувати за допомогою левітації (відео)
Вчені винайшли пристрій, який за допомогою інтенсивних звукових хвиль здатний переміщати різні об’єкти, що ширяють у повітрі. При цьому робот зовсім не торкається їх. Подробиці новинки розкрило видання vice.com.
Здатність LeviPrint переміщати дрібні предмети і навіть краплі рідини демонструє, на що здатна нова технологія, що має хороші перспективи для використання в мікроелектроніці та біоінженерії, оскільки пристрій може поєднувати мікроскопічні об’єкти, що перебувають у певному середовищі. У майбутньому роботів на кшталт LeviPrint зможуть використовувати для культивування клітин, можливо, навіть усередині живих організмів, упевнені вчені.
«Безконтактне виробництво дозволяє мінімізувати перехресне забруднення і при цьому вміло маніпулювати широким спектром об’єктів на кшталт гранул, частинок, крапель, переміщуючи, з’єднуючи їх і навіть проносячи через отвори», — сказав Асьєр Марзо, співавтор дослідження з Наваррського народного університету (Іспанія). «Наприклад, ми побудували крихітний човен усередині пляшки з металевої сітки, вставивши всі компоненти через невеликий отвір збоку».
Варто відзначити, що LeviPrint також є першим пристроєм, що використовує так звані акустичні пастки для підвішування довгастих об’єктів, що може бути корисним для виробничих процесів, які вимагають використання балок. Тести проводились у повітряному та водному середовищах. За словами Марзо, вода є найкращим із середовищ, тому що ультразвук краще проходить через воду, та й вага об’єктів у воді зменшується.
Вчений зізнався, що маніпулювати об’єктами легше, використовуючи роботизовану руку, оскільки під час рухів рука людини тремтить, і вібрація, що виникає, може входити в резонанс із захопленим об’єктом.
Створено робот, що вміє будувати за допомогою левітації (відео)
Марзо та його колеги сподіваються, що інші вчені адаптують LeviPrint до низки завдань.
«Наш пристрій — це поки що прототип, зібраний кількома дослідниками, які не є експертами в галузі електроніки, але й цього було достатньо, щоб продемонструвати новий метод маніпуляції за допомогою левітації і вказати на можливість його застосування. Якщо за подібний проєкт візьметься велика інжинірингова компанія, то вона зможе виробляти потужніші і точніші левітатори для роботи з такими матеріалами, як алюміній або навіть сталь. Ми сподіваємося, що робот стане корисним і в галузі біомедицини, де подібну техніку можна використовувати для роботи з середовищами на водній основі та біоматеріалами», — зробив висновок Марзо.
За матеріалами:
Фокус
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