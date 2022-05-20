Створено монітор, що перетворює плоске зображення на 3D: як він працює (відео) — Finance.ua
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Створено монітор, що перетворює плоске зображення на 3D: як він працює (відео)

Вчора 00:30Технології&Авто
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Створено монітор, що перетворює плоске зображення на 3D: як він працює (відео)Створено монітор, що перетворює плоске зображення на 3D: як він працює (відео)
Тайванська компанія Acer розробила стереоскопічний монітор SpatialLabs View, що показує 3D-картинку без спеціальних окулярів. Подробиці стали відомі виданню ArsTechnica.
SpatialLabs View використовують нову апаратно-програмну технологію Acer, щоб перетворювати 2D-контент на стереоскопічний 3D. Спеціальний оптичний об’єктив, дві камери стеження за очима та штучний інтелект змушують плоскі об’єкти на екрані виглядати тривимірними без будь-яких додаткових приладів — вони створюють набір зображень для кожного ока та проєціюють їх через оптичну лінзу туди, куди дивиться користувач.
SpatialLabs View надає обсяг зображення у відеоіграх, фотографіях, роликах YouTube та комп’ютерному проектуванні (Computer-aided design). Acer прагнула допомогти творцям контенту, таким як проєктувальники, дизайнери, аніматори та розробники побачити, як їхні роботи будуть виглядати в 3D без необхідності рендерингу, що займає багато часу.

Характеристики портативного монітора SpatialLabs View:

  • IPS-панель із діагоналлю 15,6-дюймів;
  • вбудована батарея;
  • яскравість 323 ніт;
  • контрастність 1200:1;
  • колірна гама 100% Adobe RGB;
  • 4K-дозвіл у режимі 2D;
  • щільність 282,4 пікселя на дюйм;
  • частота поновлення 60 Гц;
  • час відгуку до 30 мс;
  • точну передачу кольорів з Delta E<2.

Мінімальні вимоги для настільних комп’ютерів:

  • ЦП — Intel Core i7 (або краще),
  • Графічний процесор — NVIDIA GeForce RTX 2080 (або вище).

Мінімальні вимоги для портативних систем:

  • ЦП — Intel Core i7 (або краще),
  • графічний процесор — NVIDIA GeForce RTX 3070ti (або вище).
Розробники повідомляють, що SpatialLabs View забезпечує стереоскопічний 3D у відеоіграх з платформою SpatialLabs TrueGame — вона надасть попередньо налаштовані 3D-профілі для кожної гри, які будуть запускатися автоматично. Згідно з сайтом , в момент релізу монітори підтримуватимуть понад 50 проєктів, у тому числі AAA-рівня. Компанія Acer пообіцяла щомісяця додавати до списку нові ігри.
SpatialLabs View випустять на ринок влітку 2022 року за ціною $1099.
«Це можливо, тому що ігри в основному створюються з урахуванням трьох вимірювань: розробники включають інформацію про глибину в кожну сцену та об’єкт, які вони створюють. SpatialLabs використовує цю вже існуючу інформацію для представлення ігор у 3D стереоскопічному», — цитує Acer сайт ArsTechnica.
За матеріалами: Фокус
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