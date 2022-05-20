Створено монітор, що перетворює плоске зображення на 3D: як він працює (відео) — Finance.ua

Створено монітор, що перетворює плоске зображення на 3D: як він працює (відео)

Створено монітор, що перетворює плоске зображення на 3D: як він працює (відео)

Тайванська компанія Acer розробила стереоскопічний монітор SpatialLabs View, що показує 3D-картинку без спеціальних окулярів. Подробиці стали відомі виданню ArsTechnica.

SpatialLabs View використовують нову апаратно-програмну технологію Acer, щоб перетворювати 2D-контент на стереоскопічний 3D. Спеціальний оптичний об’єктив, дві камери стеження за очима та штучний інтелект змушують плоскі об’єкти на екрані виглядати тривимірними без будь-яких додаткових приладів — вони створюють набір зображень для кожного ока та проєціюють їх через оптичну лінзу туди, куди дивиться користувач.

SpatialLabs View надає обсяг зображення у відеоіграх, фотографіях, роликах YouTube та комп’ютерному проектуванні (Computer-aided design). Acer прагнула допомогти творцям контенту, таким як проєктувальники, дизайнери, аніматори та розробники побачити, як їхні роботи будуть виглядати в 3D без необхідності рендерингу, що займає багато часу.

Характеристики портативного монітора SpatialLabs View:

IPS-панель із діагоналлю 15,6-дюймів;

вбудована батарея;

яскравість 323 ніт;

контрастність 1200:1;

колірна гама 100% Adobe RGB;

4K-дозвіл у режимі 2D;

щільність 282,4 пікселя на дюйм;

частота поновлення 60 Гц;

час відгуку до 30 мс;

точну передачу кольорів з Delta E<2.

Мінімальні вимоги для настільних комп’ютерів:

ЦП — Intel Core i7 (або краще),

Графічний процесор — NVIDIA GeForce RTX 2080 (або вище).

Мінімальні вимоги для портативних систем:

ЦП — Intel Core i7 (або краще),

графічний процесор — NVIDIA GeForce RTX 3070ti (або вище).

Розробники повідомляють, що SpatialLabs View забезпечує стереоскопічний 3D у відеоіграх з платформою SpatialLabs TrueGame — вона надасть попередньо налаштовані 3D-профілі для кожної гри, які будуть запускатися автоматично. Згідно з сайтом , в момент релізу монітори підтримуватимуть понад 50 проєктів, у тому числі AAA-рівня. Компанія Acer пообіцяла щомісяця додавати до списку нові ігри.

SpatialLabs View випустять на ринок влітку 2022 року за ціною $1099.

«Це можливо, тому що ігри в основному створюються з урахуванням трьох вимірювань: розробники включають інформацію про глибину в кожну сцену та об’єкт, які вони створюють. SpatialLabs використовує цю вже існуючу інформацію для представлення ігор у 3D стереоскопічному», — цитує Acer сайт ArsTechnica.

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