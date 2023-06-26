Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів — це відповідь на виклики війни — Микола Колісник Сьогодні 20:20

Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів — це відповідь на виклики війни — Микола Колісник

Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів — це відповідь на виклики війни.

Про це повідомив Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, під час міжнародної конференції Petroleum Ukraine 2023 у Варшаві.

Учасниками форуму стали представники світових енергетичних організацій, профільних асоціацій, органів влади України та країн Європейського Союзу, бізнесу та інші стейкхолдери. Ключові теми заходу — удосконалення та розширення антиросійських санкцій, підвищення стійкості ринку палива шляхом створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, розвиток логістики й міжнародного співробітництва у сфері постачань пального.

Микола Колісник акцентував на нормах урядового законопроєкту «Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів», який схвалено Урядом та очікує розгляду у Парламенті. Законодавча ініціатива передбачає формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в обсязі до 90 днів середньодобового чистого імпорту або 61 дня середньодобового внутрішнього споживання на випадок виникнення кризових ситуацій на ринку пального.

«Створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів — це відповідь на виклик, який поставила перед країною війна. Наявність мінімальних запасів — це важливий елемент енергетичної незалежності та безпеки України. Ситуація із забезпеченням паливом нині стабільна. Однак Україна перебуває у стані війни, і ворог буде намагатися виявляти наші слабкі місця. Сьогодні у разі припинення надходжень нафти і нафтопродуктів потребу в них країна зможе задовольняти протягом місяця за рахунок власного видобутку та наявних запасів. Отже, маємо створити відповідну подушку безпеки для всіх. Затверджені мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів — це потрібне і ефективне рішення для ринку пального», — зазначив Микола Колісник.

Він також зауважив, що створення МЗНН також є одним із зобов’язань, яке взяла на себе Україна відповідно до Директиви Ради 2009/119/ЄС.

«Сьогодні реалії такі, що треба дещо відійти від парадигми самоорганізації паливного ринку та почати впроваджувати механізми, які підвищать його стійкість. І ухвалення законопроєкту — один із таких інструментів. Варто відзначити, що бізнес цей контекст розуміє і ефективно співпрацює із владою», — зауважив Микола Колісник. Він також наголосив, що реформування ринку пального — підготовчий етап, який сприятиме інтеграції українського ринку пального в європейський.

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