Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів — це відповідь на виклики війни — Микола Колісник — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів — це відповідь на виклики війни — Микола Колісник

25
Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів — це відповідь на виклики війни — Микола Колісник
Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів — це відповідь на виклики війни — Микола Колісник
Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів — це відповідь на виклики війни.
Про це повідомив Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, під час міжнародної конференції Petroleum Ukraine 2023 у Варшаві.
Учасниками форуму стали представники світових енергетичних організацій, профільних асоціацій, органів влади України та країн Європейського Союзу, бізнесу та інші стейкхолдери. Ключові теми заходу — удосконалення та розширення антиросійських санкцій, підвищення стійкості ринку палива шляхом створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, розвиток логістики й міжнародного співробітництва у сфері постачань пального.
Микола Колісник акцентував на нормах урядового законопроєкту «Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів», який схвалено Урядом та очікує розгляду у Парламенті. Законодавча ініціатива передбачає формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в обсязі до 90 днів середньодобового чистого імпорту або 61 дня середньодобового внутрішнього споживання на випадок виникнення кризових ситуацій на ринку пального.
«Створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів — це відповідь на виклик, який поставила перед країною війна. Наявність мінімальних запасів — це важливий елемент енергетичної незалежності та безпеки України. Ситуація із забезпеченням паливом нині стабільна. Однак Україна перебуває у стані війни, і ворог буде намагатися виявляти наші слабкі місця. Сьогодні у разі припинення надходжень нафти і нафтопродуктів потребу в них країна зможе задовольняти протягом місяця за рахунок власного видобутку та наявних запасів. Отже, маємо створити відповідну подушку безпеки для всіх. Затверджені мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів — це потрібне і ефективне рішення для ринку пального», — зазначив Микола Колісник.
Він також зауважив, що створення МЗНН також є одним із зобов’язань, яке взяла на себе Україна відповідно до Директиви Ради 2009/119/ЄС.
«Сьогодні реалії такі, що треба дещо відійти від парадигми самоорганізації паливного ринку та почати впроваджувати механізми, які підвищать його стійкість. І ухвалення законопроєкту — один із таких інструментів. Варто відзначити, що бізнес цей контекст розуміє і ефективно співпрацює із владою», — зауважив Микола Колісник. Він також наголосив, що реформування ринку пального — підготовчий етап, який сприятиме інтеграції українського ринку пального в європейський.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.