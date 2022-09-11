Студенти-переселенці зможуть перевестися на бюджетне навчання — Finance.ua

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Студенти-переселенці зможуть перевестися на бюджетне навчання

Казна та Політика
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Студенти-переселенці зможуть перевестися на бюджетне навчання
Студенти-переселенці зможуть перевестися на бюджетне навчання
Студенти-переселенці та мешканці особливо небезпечних територій зможуть перевестися на бюджетне навчання
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Студентам з-поміж внутрішньо переміщених осіб і тих, хто проживає на особливо небезпечних територіях, держава надасть можливість перевестися на навчання за кошти держбюджету», — сказано в повідомленні.
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Відповідний проєкт постанови розробило Міносвіти з урахуванням пропозицій Мінреінтеграції. Зокрема, дію постанови розширили на тих студентів, що вимушено залишаються на ТОТ.

Кого це стосується

Це стосується здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, які були зараховані до закладів у минулих роках на комерційні місця.
Нагадаємо, 26 серпня наказом Мінреінтеграції було оновлено перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Перелік не є фіксованим — він регулярно актуалізується.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Finance.ua
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