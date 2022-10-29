Структура Уоррена Баффета випустить власний криптовалютний токен — Finance.ua
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Структура Уоррена Баффета випустить власний криптовалютний токен

Фінтех і Картки
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Структура Уоррена Баффета випустить власний криптовалютний токен
Структура Уоррена Баффета випустить власний криптовалютний токен
Попри свою відкриту неприязнь до ринку цифрових активів, американський інвестор Уоррен Баффет став активним учасником творення криптовалютної індустрії, інвестувавши кошти у створення нового токена.
Бразильський фінтех-стартап Nubank у 2023 році випустить власну криптовалюту Nucoin на блокчейні Polygon.
Токен використовуватиметься у програмі лояльності серед бразильських клієнтів. Власники таких токенів отримають знижки на банківські послуги та інші пільги.
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Ще у лютому компанія Баффета Berkshire Hathaway вивела частину своїх коштів, вкладених у Visa та Mastercard, та інвестувала у Nubank. Примітно, що у 2020 році Баффет відкрито заявляв, що цифрові валюти нічого не виробляють і «їхня цінність дорівнює нулю». Крім того, підприємець говорив, що в нього ніколи не було і не буде криптовалют.
Зважаючи на все, бізнесмен, схоже, переглянув свою позицію. Експерти припускають, що таким чином інвестор намагається побічно підтримати криптовалютну галузь, не відмовляючись при цьому від сказаного раніше.

Де краще зберігати криптовалюту 🧐

За матеріалами:
noworries
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