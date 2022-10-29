Структура Уоррена Баффета випустить власний криптовалютний токен — Finance.ua

Структура Уоррена Баффета випустить власний криптовалютний токен Вчора 04:14 — Фінтех і Картки

Структура Уоррена Баффета випустить власний криптовалютний токен

Попри свою відкриту неприязнь до ринку цифрових активів, американський інвестор Уоррен Баффет став активним учасником творення криптовалютної індустрії, інвестувавши кошти у створення нового токена.

Бразильський фінтех-стартап Nubank у 2023 році випустить власну криптовалюту Nucoin на блокчейні Polygon.

Токен використовуватиметься у програмі лояльності серед бразильських клієнтів. Власники таких токенів отримають знижки на банківські послуги та інші пільги.

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Ще у лютому компанія Баффета Berkshire Hathaway вивела частину своїх коштів, вкладених у Visa та Mastercard, та інвестувала у Nubank. Примітно, що у 2020 році Баффет відкрито заявляв, що цифрові валюти нічого не виробляють і «їхня цінність дорівнює нулю». Крім того, підприємець говорив, що в нього ніколи не було і не буде криптовалют.

Зважаючи на все, бізнесмен, схоже, переглянув свою позицію. Експерти припускають, що таким чином інвестор намагається побічно підтримати криптовалютну галузь, не відмовляючись при цьому від сказаного раніше.

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