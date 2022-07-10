Строки сплати збору з одноразового добровільного декларування: нагадування ДПС — Finance.ua

Строки сплати збору з одноразового добровільного декларування: нагадування ДПС
Сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.
Про це інформує Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.
У разі вибору декларантом у межах одноразового (спеціального) добровільного декларування ставки збору, що передбачає сплату такого платежу трьома рівними частинами, сплата здійснюється декларантом:
- першого платежу — протягом 30 календарних днів з дати подання декларації;
- другого платежу — до 1 листопада 2023 року;
- третього платежу — до 1 листопада 2024.
Довідка Finance.ua:
- Державна податкова служба пояснювала, які активи можуть бути задекларовані відповідно до податкової амністії.
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