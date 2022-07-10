Строки сплати збору з одноразового добровільного декларування: нагадування ДПС — Finance.ua

Строки сплати збору з одноразового добровільного декларування: нагадування ДПС Вчора 11:29 — Особисті фінанси

Строки сплати збору з одноразового добровільного декларування: нагадування ДПС

Сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

Про це інформує Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

У разі вибору декларантом у межах одноразового (спеціального) добровільного декларування ставки збору, що передбачає сплату такого платежу трьома рівними частинами, сплата здійснюється декларантом:

першого платежу — протягом 30 календарних днів з дати подання декларації;

другого платежу — до 1 листопада 2023 року;

третього платежу — до 1 листопада 2024.

Довідка Finance.ua:

Державна податкова служба пояснювала, які активи можуть бути задекларовані відповідно до податкової амністії.

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