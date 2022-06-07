Стратег Bloomberg спрогнозував закріплення Bitcoin у статусі активу для накопичень — Finance.ua

Стратег Bloomberg спрогнозував закріплення Bitcoin у статусі активу для накопичень

Вчора 03:44 — Фінтех і Картки

Стратег Bloomberg спрогнозував закріплення Bitcoin у статусі активу для накопичень

Після майбутньої кризи Bitcoin стане одним із найкращих активів для заощаджень нарівні з золотом та облігаціями.

Про це в інтерв’ю Kitko News заявив старший стратег Bloomberg Intelligence щодо біржових товарів Майк МакГлоун.

Експерт чекає «великого відкату» у ризикових активах, який нагадає наслідки кризи 2008 або 1987 років.

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«Це вже мало статися. Всі активи наражаються на ризик — від апартаментів у Майамі та Торонто до фондового ринку. Все тільки починається на тлі найбільшої інфляції за останні 40 років», — заявив фахівець.

Стратег очікує, що перша криптовалюта вийде з кризи в новому статусі.

«Щойно ми пройдемо через цей період, Bitcoin стане одним із найкращих активів на планеті для зберігання, як золото та облігації США. Ми повертаємось до дефляції, а найкращий спосіб її отримати — це різко підняти ціни, а потім скинути», — пояснив він.

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МакГлоун підкреслив, що Ethereum також варто розглядати нарівні з першою криптовалютою через формування на його основі нових сегментів криптовалютного ринку.

«Ethereum революціонізує світ фінтеху. Для мене питання, що зупиняє токенізацію. [...] Це нікуди не зникне», — пояснив він.

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