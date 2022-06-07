Стратег Bloomberg спрогнозував закріплення Bitcoin у статусі активу для накопичень — Finance.ua

«Це вже мало статися. Всі активи наражаються на ризик — від апартаментів у Майамі та Торонто до фондового ринку. Все тільки починається на тлі найбільшої інфляції за останні 40 років», — заявив фахівець.
Стратег очікує, що перша криптовалюта вийде з кризи в новому статусі.
«Щойно ми пройдемо через цей період, Bitcoin стане одним із найкращих активів на планеті для зберігання, як золото та облігації США. Ми повертаємось до дефляції, а найкращий спосіб її отримати — це різко підняти ціни, а потім скинути», — пояснив він.