Страхування відповідальності замість пожежних перевірок: президент підписав закон — Finance.ua

Страхування відповідальності замість пожежних перевірок: президент підписав закон Вчора 16:34 — Казна та Політика

Страхування відповідальності замість пожежних перевірок: президент підписав закон

Президент України Володимир Зеленський у середу, 26 жовтня, підписав закон № 2655-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності» ( законопроєкт № 3361 ).

Закон передбачає, що у разі наявності у суб’єкта господарювання із середнім та/або незначним ступенями ризику (крім підприємств, установ, організацій державної та комунальної форми власності, об’єктів підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру) діючого договору добровільного страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна життю, здоров’ю, майну третіх осіб та навколишньому природньому середовищу внаслідок небезпечної події, що може виникнути на території та/або об’єктах нерухомості, періодичність проведення планових перевірок таких суб’єктів збільшується на строк дії договору страхування відповідальності, але не більше:

6 років поспіль — для суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику;

10 років поспіль — для суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику.

За словами першого заступника податкового комітету Ради Ярослава Железняка, механізм дуже простий:

отримуєш аудит пожежної безпеки (він не тягне за собою обов’язку виправляти недоліки);

отримуєш з цим аудитом страхування;

повідомляєш ДСНС про наявність страхування;

на період дії договору про страхування звільняєшся від планових пожежних перевірок.

«Це важливий перший крок, який давно просили підприємці. Якщо система запрацює ефективно, то ми і далі будемо її розширювати на інші види ризиків та категорії бізнесів», — написав Железняк в Telegram

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