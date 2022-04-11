Страховики розповіли, хто має компенсувати вартість пошкодженого авто під час війни — Finance.ua

Страховики розповіли, хто має компенсувати вартість пошкодженого авто під час війни

Вчора 19:01 — Особисті фінанси

Страховики розповіли, хто має компенсувати вартість пошкодженого авто під час війни, nv.ua

Після 24 лютого, коли Росія напала на Україну, в нашій країні зросла кількість заяв про настання страхових випадків, пов’язаних з дорожньо-транспортними пригодами (ДТП).

Про це у коментарі UBR.ua розповіла керуючий акціонер СК «Арсенал Страхування» Марина Авдєєва.

Експерти порадили при ДТП використовувати європротокол навіть у разі відхилення від процедури, наприклад, якщо не всі учасники аварії застраховані.

Генеральний директор Національної асоціації страховиків України (НАСУ) Денис Ястреб порадив якомога повніше фіксувати ДТП у вигляді фото- та відеоданих, зберігати їх і за першої ж можливості надавати до страхової компанії.

Якщо автомобіль пошкоджено або знищено внаслідок військових дій, то відшкодовувати збитки має країна-агресор, переконаний Денис Яструб. За словами генерального директора НАСУ, страховики проявили готовність взяти участь у розробці необхідного правового механізму.

Експерт припустив, що в даному випадку доцільно було б розробити процедуру, аналогічну нещодавно запущеній в Дії — там з’явилася можливість направити заявку на відшкодування збитків за зруйновану нерухомість.

Довідка Finance.ua:

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