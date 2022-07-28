Страховики Лондонського «Ллойдсу» погодилися страхувати судна з українським зерном — Finance.ua

Страховики Лондонського «Ллойдсу» погодилися страхувати судна з українським зерном Вчора 10:15 — Страхування

Відновлення експорту зерна з чорноморських портів України стало на крок ближче після підписання договорів страхування, які дозволять суднам працювати.

Як повідомив виконавчий директор страхового ринку Lloyd’s of London Джон Ніл, договори страхування зернових вантажів були підписані в середу, 27 липня, пише Financial Times

«Буквально на цьому тижні ми намагалися створити систему страхування морських вантажів для перевезення зерна. Ми працювали з двома або трьома різними інститутами, щоб це відбулося... І зараз контракти підписуються», — сказав Ніл.

За його словами, договори страхування судів підписали низка синдикатів Лондонського Ллойдсу, що представляють групи страховиків, які об’єднують капітал і беруть на себе страхові ризики.

Джон Ніл зазначив, що Lloyd’s був «впевнений» у тому, що ризики покриваються. «Ми не вважаємо, що це не підлягає страхуванню. Тут немає нічого, що могло б сказати нам, що це не підлягає страхуванню», — додав він.

При цьому Ніл зазначив, що більш «складна» ситуація, ніж зазвичай, позначиться на ціні страхування.

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування трьох українських портів — «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» — для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони рф Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

УНІАН За матеріалами:

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