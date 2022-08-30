Страхові виплати постраждалим в ДТП піднімуть до європейського рівня — Finance.ua

Страхові виплати постраждалим в ДТП піднімуть до європейського рівня Вчора 13:35 — Страхування

Страхові виплати постраждалим в ДТП піднімуть до європейського рівня

Національний банк України підготував законодавчі пропозиції до нового Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Зокрема він передбачає підняття виплат постраждалив від ДТП.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Цей закон передбачається прийняти на заміну чинного закону, прийнятого ще 1 липня 2004 року. Новий закон розробляється для виконання зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, зокрема щодо імплементації норм Євродирективи Motor Insurance 2009/103/ЄС. Це дасть змогу удосконалити регулювання на вітчизняному ринку «автоцивілки» та запровадити низку реформаційних змін.

Йдеться, зокрема, про врегулювання страхового випадку та отримання страхової виплати у страховика, з яким укладено договір «автоцивілки» (пряме врегулювання), вільне ціноутворення та можливість урахування в ціні полісу безаварійного використання страхувальником транспортного засобу, поступове (протягом семи років) підвищення страхових сум до розмірів, передбачених Євродирективою 2021/2118 (1,3 млн євро) на одну потерпілу фізичну особу за шкоду, завдану здоров’ю і життю, та на один страховий випадок за шкоду, завдану майну, запровадження регулярних страхових виплат потерпілій особі у разі її інвалідності внаслідок ДТП та особам, що були на утриманні потерпілої особи, у разі її смерті, здійснення страхової виплати за пошкоджений транспортний засіб у розмірі витрат на його відновлення (виплати без зносу на СТО), скорочення строків розгляду заяви про страхове відшкодування тощо.

Також передбачено реформувати систему корпоративного управління Моторного (транспортного) страхового бюро України. Так, пропонується запровадити дворівневу модель управління МТСБУ (Загальні збори, Наглядова рада, виконавчий орган) із використанням кращої європейської практики побудови корпоративного управління моторних бюро.

Передбачається також запровадити прозору систему прийняття рішень у МТСБУ, дієву систему внутрішнього контролю, обов’язкове звітування перед регулятором та оприлюднення на сайті МТСБУ звітів щодо своєї діяльності, підтверджених незалежним аудитором. Водночас передбачається посилити роль НБУ в контролі за діяльністю МТСБУ з можливістю впливу на призначення та відсторонення посадових та інших осіб, які відповідають за виконання ключових функцій МТСБУ.

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