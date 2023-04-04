Страхова компанія із найкращим клієнтським сервісом у воєнний час: FinAwards-2023 — Finance.ua
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Страхова компанія із найкращим клієнтським сервісом у воєнний час: FinAwards-2023

Страхування
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Страхова компанія із найкращим клієнтським сервісом у воєнний час: FinAwards-2023
Страхова компанія із найкращим клієнтським сервісом у воєнний час: FinAwards-2023
У Києві 31 березня відбулася шоста церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards-2023.
Прикметно, що попри повномасштабну війну, церемонія відбулася в офлайні — фінансисти, банкіри та інші гості премії зібралися в кулуарах Торгово-промислової палати України, аби нагородити найкращих у своїй галузі.
Про премію. FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
Засновники премії — популярні сайти України про фінанси та інвестиції Finance.ua і Minfin.com.ua.
Під час FinAwards визначили, які СК можуть запропонувати найкращий клієнтський сервіс. У цій номінації боролися 7 страхових компаній.
Як обирали? Популярність бренду — не єдине, що збільшує продажі його продукту. Адже саме лояльне ставлення змушує клієнта-споживача повертатися до конкретної компанії знову і знову.

Хто переміг

Перше місце у номінації посіла СК ARX. У компанії кажуть, що клієнтський сервіс є стратегічним напрямком компанії ARX. Оскільки компанія — частина міжнародного холдингу, стандарти обслуговування є в основі всієї діяльності.
Страхова компанія із найкращим клієнтським сервісом у воєнний час: FinAwards-2023
«Компанія ще задовго до пандемії почала розвивати онлайн-сервіси, що дало змогу обслуговувати клієнтів під час війни безперебійно. Те, що наше каско працює за кордоном, спростило життя багатьом українцям, бо вони мають змогу захистити авто від негараздів. Для клієнтів «Зеленої картки» компанія впровадила додатковий сервіс «Автоконсьєрж» — це інформаційна та технічна допомога клієнтам за кордоном у режимі 24/7 рідною мовою.
Також ми запропонували клієнтам відстрочки в оплаті премії, збільшили до 3 місяців терміни повідомлення про збитки, врегульовували збитки без документів поліції, зняли обмеження на врегулювання збитків за європротоколом — тобто, зробили багато такого, що взагалі не передбачено договорами страхування", — кажуть представники СК.
За матеріалами:
Finance.ua
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