Столичний бізнес отримав пільги на сплату земельного податку — Finance.ua

Столичний бізнес отримав пільги на сплату земельного податку Вчора 16:01 — Фондовий ринок

Столичний бізнес отримав пільги на сплату земельного податку

Київрада надала столичному бізнесу пільги на оплату за землю.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

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«Як невідкладне питання на сьогоднішню сесію ми внесли проект рішення про надання бізнесу пільги на оплату за землю з березня по травень 2022 року. Це — важливий крок для підтримки столичних підприємців. Бо ми розуміємо, що в цих складних умовах бізнесу потрібно працювати», — сказав Віталій Кличко.

Яке рішення ухвалили

Депутати внесли зміни до рішення Київради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Київ», встановивши з 1 березня до 31 травня 2022 року ставку земельного податку за земельні ділянки в столиці, нормативну грошову оцінку яких проведено, в розмірі 0% від їхньої нормативної грошової оцінки землі.

Довідка Finance.ua:

попри дуже складні умови, бізнесу в Україні вдається адаптуватися до викликів війни. Європейська Бізнес Асоціація підготувала пропозиції щодо того, як держава може підтримати і допомогти бізнесу;

у бізнес-спільноті вважають, що валютні обмеження Нацбанку значно обмежують право бізнесу на здійснення операцій із валютою. Навіть попри те, що вони спрямовані на регулювання та захист платіжного балансу України під час війни.

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