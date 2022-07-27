Столичні готелі «Турист» та «Дружба» передадуть державі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Столичні готелі «Турист» та «Дружба» передадуть державі

Фондовий ринок
392
Працівники ДБР викрили масштабну багатомільйонну схему розкрадання майна профспілкових організацій. Без обов’язкового погодження Фонду держмайна посадовці незаконно продали 80 майнових комплексів у різних регіонах України, пише Мій Київ.
Відомо, що з 1992 року по теперішній час посадовці Федерації професійних спілок України та підконтрольних Федерації приватних акціонерних товариств, за попередньою змовою оформлювали відчуження курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів.
Наразі суди вже наклали арешт на 80 об’єктів нерухомості. Майно передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Всі доходи від експлуатації повернутого Бюро майна будуть спрямовані у бюджет держави.
Серед переданих завдяки роботі ДБР до АРМА об’єктів:
готелі «Турист» та «Дружба» у Києві;
санаторії «Жовтень» у Конча-Заспі, «Куяльник» у Одесі, «Моршинський» у Львівській області та «Поляна» на Закарпатті;
спортивні комплекси, зокрема будівля, в якій розташований Kyiv Sport Club.
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.