Столичні готелі «Турист» та «Дружба» передадуть державі — Finance.ua

Столичні готелі «Турист» та «Дружба» передадуть державі Вчора 18:12 — Фондовий ринок

Працівники ДБР викрили масштабну багатомільйонну схему розкрадання майна профспілкових організацій. Без обов’язкового погодження Фонду держмайна посадовці незаконно продали 80 майнових комплексів у різних регіонах України, пише Мій Київ.

Відомо, що з 1992 року по теперішній час посадовці Федерації професійних спілок України та підконтрольних Федерації приватних акціонерних товариств, за попередньою змовою оформлювали відчуження курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів.

Наразі суди вже наклали арешт на 80 об’єктів нерухомості. Майно передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Всі доходи від експлуатації повернутого Бюро майна будуть спрямовані у бюджет держави.

Серед переданих завдяки роботі ДБР до АРМА об’єктів:

готелі «Турист» та «Дружба» у Києві;

санаторії «Жовтень» у Конча-Заспі, «Куяльник» у Одесі, «Моршинський» у Львівській області та «Поляна» на Закарпатті;

спортивні комплекси, зокрема будівля, в якій розташований Kyiv Sport Club.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

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