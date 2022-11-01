Столичні ЦНАПи скасовують запис на прийом на конкретну годину — Finance.ua
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Столичні ЦНАПи скасовують запис на прийом на конкретну годину

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Центри надання адміністративних послуг Києва з вівторка, 1 листопада, скасовують можливість запису на конкретну годину прийому.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
«Від завтра заявників прийматимуть за електронною чергою, що формуватиметься у приміщеннях ЦНАПів. Усі, хто мав запис, будуть прийняті першочергово», — поінформували у адміністрації.
Крім цього киянам нагадали, що у разі разі відсутності світла ЦНАПи не надають послуг, пов’язаних із роботою електронних систем/реєстрів, а саме:
  • паспортні послуги (крім вклеювання фото у паспорт громадянина України 25, 45 років);
  • реєстрація майна;
  • реєстрація бізнесу;
  • витяги з Державного земельного кадастру;
  • послуги при народженні дитини;
  • послуги в будівельній сфері;
  • Є-Декларація.
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У випадку оголошення повітряної тривоги до початку робочого дня, ЦНАПи починають працювати через 30 хвилин після закінчення повітряної тривоги.
Якщо тривогу оголосять під час робочого дня усі працівники та відвідувачі переходять до найближчого укриття. Роботу відновлюють протягом 10 хвилин після відбою повітряної тривоги.
За матеріалами:
Економічна Правда
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