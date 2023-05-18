Столична прокуратура повернула громаді Києва земельну ділянку на Печерську — Finance.ua

Столична прокуратура повернула громаді Києва земельну ділянку на Печерську
Київська міська прокуратура забезпечила реальне виконання рішення суду про повернення територіальній громаді земельної ділянки історико-культурного призначення на Печерську вартістю понад 34 млн гривень.
Про це повідомили в прокуратурі.
Установлено, що земельна ділянка на вул. Миколи Гайцана включає в себе прибудинкову територію будинку, розташованого по вул. Михайла Омеляновича-Павленка, а також сам будинок, який є пам’яткою історії та культури 20 сторіччя та пам’яткою архітектури.
Також земельна ділянка знаходиться в центральній планувальній зоні, історичному ареалі міста, зоні регулювання забудови першої категорії на землях історико-культурного призначення. Разом із тим, земельна ділянка незаконно вибула з комунальної власності та неодноразово перепродавалася. Нові власники незаконно змінили її цільове призначення та планували звести офісно-житлову прибудову до будинку-пам'ятки.
Захищаючи інтереси територіальної громади та з метою недопущення її забудови, а також збереження пам’ятки архітектури, Київська міська прокуратура звернулась з позовом до суду, яку судом задоволено.
На даний час завдяки зусиллям Київської міської прокуратури рішення суду реально виконано — право власності на майно зареєстровано за Київською міською радою.
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