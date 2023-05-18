Столична прокуратура повернула громаді Києва земельну ділянку на Печерську — Finance.ua
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Столична прокуратура повернула громаді Києва земельну ділянку на Печерську

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Столична прокуратура повернула громаді Києва земельну ділянку на Печерську
Столична прокуратура повернула громаді Києва земельну ділянку на Печерську
Київська міська прокуратура забезпечила реальне виконання рішення суду про повернення територіальній громаді земельної ділянки історико-культурного призначення на Печерську вартістю понад 34 млн гривень.
Про це повідомили в прокуратурі.
Установлено, що земельна ділянка на вул. Миколи Гайцана включає в себе прибудинкову територію будинку, розташованого по вул. Михайла Омеляновича-Павленка, а також сам будинок, який є пам’яткою історії та культури 20 сторіччя та пам’яткою архітектури.
Також земельна ділянка знаходиться в центральній планувальній зоні, історичному ареалі міста, зоні регулювання забудови першої категорії на землях історико-культурного призначення. Разом із тим, земельна ділянка незаконно вибула з комунальної власності та неодноразово перепродавалася. Нові власники незаконно змінили її цільове призначення та планували звести офісно-житлову прибудову до будинку-пам'ятки.
Захищаючи інтереси територіальної громади та з метою недопущення її забудови, а також збереження пам’ятки архітектури, Київська міська прокуратура звернулась з позовом до суду, яку судом задоволено.
На даний час завдяки зусиллям Київської міської прокуратури рішення суду реально виконано — право власності на майно зареєстровано за Київською міською радою.
За матеріалами:
Finance.ua
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