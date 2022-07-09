Столична прокуратура передала ЗСУ арештованих активів рф на майже мільйон гривень — Finance.ua
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Столична прокуратура передала ЗСУ арештованих активів рф на майже мільйон гривень

Казна та Політика
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Столична прокуратура передала ЗСУ арештованих активів рф на майже мільйон гривень
Столична прокуратура передала ЗСУ арештованих активів рф на майже мільйон гривень
Київська прокуратура вже передала на користь Збройних сил України майже 1 мільйон гривень арештованих російських активів.
Про це Київська міська прокуратура повідомляє у Телеграм.
«Подільською окружною прокуратурою міста Києва за матеріалами Центрального МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області в рамках розслідування кримінального провадження відносно резидента рф передано на користь Збройних сил України близько 1 млн грн вилучених активів», — ідеться в повідомленні.
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Установлено, що службові особи та власники підприємства, що надає консалтингові послуги, запровадили протиправний фінансовий механізм безпідставного формування податкового кредиту, обготівковування та виведення грошових коштів за кордон, що своєю чергою шкодило державній та економічній безпеці України.
Під час слідства в офісному приміщенні підприємства-резидента рф пройшов обшук, у ході якого вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність останнього. За результатами слідчих дій на банківські рахунки товариства накладений арешт.
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Вживаються заходи щодо звернення на користь ЗСУ іншого майна резидента рф.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом можливого фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також за фактом можливого зловживання своїми повноваженнями службовими особами товариства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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