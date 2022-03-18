Steam заблокував виплати розробникам з України, росії та білорусі — Finance.ua
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Steam заблокував виплати розробникам з України, росії та білорусі

Вчора 22:04Технології&Авто
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Про те, що Steam призупинив виплати, розробники з України, росії та білорусі дізналися з листа.
У ньому сказано, що компанія Valve не може проводити платежі з банками цих країн.
Як пише видання playua.net, Valve одними з перших долучилися до санкцій для російських ґеймерів, забравши в них змогу купувати ігри в Steam. Було очікувано, що наступними покарання зазнають користувачі Майстерні та розробники. Втім, цього разу щось пішло не так.
«Steam дійсно розпочав блокування виплат розробникам з росії та Білорусії... і також заблокував Україну, пославшись на „чинні обставини“, які начебто унеможливлюють виплату заробітків на майданчику. І це досить дивно, бо мало того, що Україна не має жодних підстав для таких обмежень, так банківська інфраструктура в нас працює без жодних проблем», — йдеться у повідомленні видання.
За попередньою інформацією, блокування мало би торкнутися лише банків Bank Paribas Group (туди входять Укрсиббанк та Райффайзен), які досі працюють в рф чи якось пов’язані з нею.
Офіційно Valve ще ніяк не прокоментувала ситуацію.
За матеріалами: Ain.Ua
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