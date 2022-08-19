Стаж для виходу на пенсію у 60 років - роз’яснення ПФУ — Finance.ua
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Стаж для виходу на пенсію у 60 років - роз’яснення ПФУ

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В Пенсійному фонді нагадали, що пенсія за віком призначається за наявності у громадян необхідного страхового стажу після досягнення віку 60 або 63, або 65 років.
Тривалість необхідного страхового стажу визначається на дату досягнення відповідного віку.
Продовжуючи працювати, людина може набути необхідний страховий стаж та вийти на пенсію.
Право на призначення пенсії за віком мають ті, кому у 2022 році виповнилось:
  • 60 років за наявності не менше 29 років страхового стажу,
  • 63 роки — за наявності 22 років страхового стажу,
  • 65 років — за наявності не менше 15 років страхового стажу.
Право на призначення пенсії за віком визначено статтею 26 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Нагадаємо, тим, хто працює на захоплених територіях, страховий стаж не зараховується. Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович.
«Поки вони не сплачують ЄСВ, їхній страховий стаж не буде зараховуватися ні в якому вигляді», — сказала міністр.
Також вона повідомила, що на тимчасово окупованих територіяї лишається близько трьох мільйонів пенсіонерів.

Довідка Finance.ua:

  • Щоб змінити спосіб нарахування пенсії, наприклад, з поштового відділення на банківську картку, потрібно подати відповідну заяву. Її можна надіслати в електронному форматі через вебпортал електронних послуг portal.pfu.gov.ua, або особисто до органу ПФУ. Для цього при собі слід мати паспорт, ідентифікаційний код та банківську довідку з реквізитами.
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За матеріалами:
Finance.ua
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