Ставки за іпотекою в США сягнули 6% — Finance.ua
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Ставки за іпотекою в США сягнули 6%

Кредит&Депозит
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Ставки за іпотекою в США сягнули 6%
Ставки за іпотекою в США сягнули 6%
Середня відсоткова ставка за найпопулярнішою позикою на житло в США вперше з 2008 року зросла вище 6% і тепер більш ніж удвічі перевищує рівень, який був рік тому.
Про це пише Reuters з посиланям на дані Асоціації іпотечних банкірів.
«Підвищення іпотечних ставок дедалі більше обтяжує чутливий до процентних ставок житловий сектор, оскільки Федеральна резервна система продовжує агресивно підвищувати вартість позик, щоб приборкати високу інфляцію. З березня Центробанк підвищив базову ставку кредитів овернайт на 225 базисних пунктів», — зазначає агентство.
Очікування посилення політики ФРС призвели до різкого зростання прибутковості казначейських облігацій з початку цього року. Прибутковість 10-річних паперів є орієнтиром для іпотечних ставок.
«Середня ставка за контрактом на 30-річну іпотеку з фіксованою процентною ставкою зросла на 7 базисних пунктів до 6,01% за тиждень, що закінчився 9 вересня, — рівень, який не спостерігався з моменту закінчення фінансової кризи та Великої рецесії», — наголошує Reuters.
Гірші, ніж очікувалося, ключові показники інфляції США, оприлюднені у вівторок, зміцнили очікування, що ФРС буде змушена втретє поспіль підвищити процентну ставку на 75 базисних пунктів на своїй нараді наступного тижня.
Нагадаємо, після оновленого звіту про інфляцію у США, відбулося різке падіння американських акцій. Індекс споживчих цін перевищив прогнози, це зруйнувало надії на те, що ФРС зможе пом’якшити свою політику в найближчі місяці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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