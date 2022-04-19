Статус внутрішніх переселенців з початку війни вже отримали 1,4 млн українців — Finance.ua

Статус внутрішніх переселенців з початку війни вже отримали 1,4 млн українців

Вчора 12:40 — Казна та Політика

Фото: Вечірній Київ

Станом на 18 квітня більше 1,4 мільйонів людей зареєструвались як внутрішньо перемішені особи. Вони можуть отримати по 2000-3000 гривень компенсації на проживання.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики

Як зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна, через велику кількість вимушено переміщених людей в багатьох громадах утворилися великі черги на реєстрацію.

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«Але у найближчі дні, я сподіваюсь, що навіть від завтра, стати на облік як внутрішньо переміщена особа та подати заяву на допомогу на проживання можна буде через Дію, не виходячи з дому без черг та зайвих паперів», — прокоментувала Лазебна.

Нагадаємо, шо в рамках допомоги внутрішньо переміщеним особам із житлом уряд компенсує комунальні витрати громадам та людям, які безкоштовно розміщують у себе переселенців.

Також держава надає допомогу на проживання переселенцям з територій активних бойових дій. Допомога надається в розмірі 3000 гривень на місяць для дітей та людей з інвалідністю, 2000 гривень для інших осіб.

Всім, хто має право на цю допомогу та до кінця квітня подасть заяву на її отримання, держава перерахує кошти за два місяці — березень та квітень.

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