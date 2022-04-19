Статус внутрішніх переселенців з початку війни вже отримали 1,4 млн українців — Finance.ua

«Але у найближчі дні, я сподіваюсь, що навіть від завтра, стати на облік як внутрішньо переміщена особа та подати заяву на допомогу на проживання можна буде через Дію, не виходячи з дому без черг та зайвих паперів», — прокоментувала Лазебна.
Нагадаємо, шо в рамках допомоги внутрішньо переміщеним особам із житлом уряд компенсує комунальні витрати громадам та людям, які безкоштовно розміщують у себе переселенців.
Також держава надає допомогу на проживання переселенцям з територій активних бойових дій. Допомога надається в розмірі 3000 гривень на місяць для дітей та людей з інвалідністю, 2000 гривень для інших осіб.
Всім, хто має право на цю допомогу та до кінця квітня подасть заяву на її отримання, держава перерахує кошти за два місяці — березень та квітень.
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