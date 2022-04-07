Статки Трампа за рік зросли на 600 мільйонів доларів – Forbes — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Статки Трампа за рік зросли на 600 мільйонів доларів – Forbes

Вчора 18:35Особисті фінанси
225
Статки експрезидента США Дональда Трампа за рік зросли із 2,4 млрд доларів до 3 млрд доларів.
Про це пише Forbes у своєму щорічному рейтингу багатіїв.
"У жовтні 2021 року Дональд Трамп оголосив, що створює власну соціальну платформу Truth Social, яка ведеться через Trump Media.
Хоча основна частина його статків — це нерухомість в Нью-Йорку, Трамп отримав 430 мільйонів доларів від інвесторів, які зробили ставку на Trump Media", — пише журнал.
Читайте також
Крім цього, зазначає Forbes, Трамп володіє безліччю нерухомих активів у всьому світі, у тому числі ліквідними виноробнями та полями для гольфу.
У рейтингу найбагатших людей світу від Forbes, який оновлюється у режимі реального часу, він посідає 1076-ту сходинку.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Отримати гроші швидко 💸

За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.