Статки Цукерберга зросли на 11 мільярдів доларів за день — Finance.ua
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Статки Цукерберга зросли на 11 мільярдів доларів за день

Вчора 10:15Фондовий ринок
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У четвер акції Meta Platforms Inc. підвищилися на понад 17%, у результаті чого статки Марка Цукерберга зросли на 11 мільярдів доларів.
Акції Meta Platforms Inc. зросли на 17,6% у четвер після того, як компанія повідомила, що її соціальна мережа Facebook додала більше користувачів, ніж прогнозувалося в першому кварталі.
За даними Bloomberg Billionaires Index, це збільшило на 11 мільярдів доларів статки засновника Facebook Марка Цукерберга, що є найбільшим одноденним зростанням прибутків, яке він коли-небудь отримував.
Нещодавнє зростання кількості користувачів Facebook є різким поворотом для Meta, яка повідомила про перше в історії зниження кількості користувачів платформи за останні три місяці 2021 року.
Незважаючи на те, що акції Meta у четвер зросли, вони залишаються на 39% нижчими за рік.
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За матеріалами: Економічна Правда
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