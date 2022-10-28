Статки Цукерберга зменшилися на понад 100 млрд доларів – Bloomberg — Finance.ua
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Статки Цукерберга зменшилися на понад 100 млрд доларів – Bloomberg

Фондовий ринок
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Статки Цукерберга зменшилися на понад 100 млрд доларів – Bloomberg
Статки Цукерберга зменшилися на понад 100 млрд доларів – Bloomberg
Статки власника корпорації Meta Platforms Inc. Марка Цукерберга з вересня минулого року скоротилися більше як на 100 мільярдів доларів.
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними видання, 38-річний Марк Цукерберг нині має чистий капітал у розмірі 38,1 мільярда доларів, що є приголомшливим падінням порівняно з піком у 142 мільярди доларів у вересні 2021 року.
Крім того, дохід компанії Meta знизився на 4,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Падіння спостерігається вже два квартали поспіль.
Варто зазначити, що корпорація, яка володіє платформами соціальних мереж Facebook та Instagram, стикається з великими витратами, оскільки вкладає значні кошти у свою версію «віртуальної реальності». У Нью-Йорку акції Meta впали на 25%. Ціна акцій становить близько 100 доларів, що є найнижчим показником з 2016 року, порівняно з 382 доларами раніше.
У виданні зауважили, що Марк Цукерберг, який нещодавно займав третє місце у списку найбагатших людей світу, поступаючись лише Джеффу Безосу та Біллу Гейтсу, зараз опустився на 23-тю сходинку у рейтингу мільярдерів Bloomberg.

Скільки втратили найбагатші

У липні цього року повідомлялося, що 500 найбагатших людей світу втратили 1,4 трильйона доларів у першій половині 2022 року. Це є найбільшим падінням статків мільярдерів з 1970 року.
  • Статки Ілона Маска знизилися майже на 62 мільярди доларів.
  • Засновник інтернет-магазину Amazon.com Джефф Безос втратив приблизно 63 мільярди доларів.
  • Капітал засновника компанії Meta Марка Цукерберга скоротився більш ніж вдвічі.
Це велика різниця у порівняні з попередніми двома роками, коли статки найбагатших зросли. Оскільки уряд та центральні банки запровадили заходи для стимулювання бізнесу після пандемії Covid-19. І таким чином підвищили вартість усього, від технологічних компаній до криптовалют.
У компанії Ілона Маска Tesla Inc. до червня спостерігався найгірший квартал в історії. Також прибутки значно впали й у Amazon.com Inc. Джеффа Безоса.
За матеріалами:
Bykvu
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