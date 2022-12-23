Стартує продаж недорогого гібридного кросовера від Renault — Finance.ua

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Стартує продаж недорогого гібридного кросовера від Renault

Технології&Авто
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Стартує продаж недорогого гібридного кросовера від Renault
Стартує продаж недорогого гібридного кросовера від Renault, Фото: Dacia
Лінійку Dacia Jogger 2023 поповнить економічна версія Hybrid 140. Недорогий гібридний кросовер буде доступний для замовлення із січня, а його вартість становитиме 24 600 євро.
Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.
Нова Dacia Jogger Hybrid 140 була представлена восени на автошоу у Парижі. Сімейний кросовер оснащений 1,6-літровим бензиновим двигуном і невеликим електродвигуном, що сумарно розвивають 140 к. с. та 205 Н∙м.
Гібрид Dacia Jogger на 40% економічніший за 1,0-літрову бензинову версію — витрачає близько 5 л/100 км у змішаному циклі. Повного бака вистачає, щоб проїхати 900 км, а ось на електротязі кросовер їздити не може, адже у нього невелика батарея на 1,2 кВт∙год. Зате це перша версія моделі з варіатором, раніше Jogger був доступний виключно з 6-ступінчастою механічною КПП.
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Ще одним нововведенням стала віртуальна панель приладів у салоні. Як і всі Dacia Jogger 2023, гібрид запропонований у версіях на 5 та 7 місць. З двома рядами сидінь об’єм багажника становить 708 л, а зі складеними задніми кріслами — 1819 л.
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