Стартував FinAwards-2024: запрошуємо взяти участь у нових номінаціях для фінсектору — Finance.ua

Стартував FinAwards-2024: запрошуємо взяти участь у нових номінаціях для фінсектору Сьогодні 11:35

Стартував FinAwards-2024: запрошуємо взяти участь у нових номінаціях для фінсектору

Фінансовий ринок України щороку набуває нового рівня розвитку. Попри війну та важкі умови, сфера фінансових послуг та інновацій розвивається та створює перспективи для покращення економічної ситуації країни. Саме тому стає все більш важливим визнання та нагородження кращих представників фінансової галузі.

Вже 7-й рік поспіль престижна всеукраїнська премія FinAwards визначає найкращі фінансові продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження та рекламні проєкти ринку фінансових послуг, а також найуспішніших та найефективніших ТОП-менеджерів фінансових компаній.

Щорічно на FinAwards ми нагороджуємо учасників у найважливіших номінаціях для фінансового сектору. Серед них:

Стійкий банк

Народний банк

Найкращий депозит

Найкращий кредит готівкою

Найкраща кредитна картка

Картка № 1 в гаманці

Найкраща МФО за якістю обслуговування клієнтів

Найдешевший кредит МФО

Найкраща діджитал компанія

Найкращий продукт страхової компанії: КАСКО/ДМС

Найкращий мобільний банк

Найкраща служба підтримки тощо.

Крім того, відзначаємо нагородами найкращих серед представників банків, СEO МФО, СК, IT, інвестиційних та сервісних проєктів, інфлюєнсерів та інших представників FinTech бізнесу.

Цього року ми розширюємо горизонти та додаємо нові номінації, які відображають сучасні тенденції та досягнення у фінансовій сфері:

📌 Найкращий провайдер з прийняття онлайн-платежів

📌 Найкраще технологічне рішення для прийняття платежів в офлайн

📌 Інфлюєнсер року FinTech ринку

📌 Найкращий YouTube-канал про фінанси

📌 Найкращий Telegram-канал про фінанси

📌 Інфлюєнсер року Інвестиційного ринку

📌 Найкращий інвестиційний продукт

📌 Найкращий освітній проєкт в інвестиціях

Як взяти участь у номінації

Ми запрошуємо взяти участь у FinAwards всіх представників фінансового напрямку: банківського сектору, страхових компаній, небанківських фінансових установ, інвестиційних проєктів, а також інфлюєнсерів, які роблять вагомий внесок у розвиток фінансового ринку України. банківського сектору, страхових компаній, небанківських фінансових установ, інвестиційних проєктів, а також інфлюєнсерів, які роблять вагомий внесок у розвиток фінансового ринку України.

Етапи премії:

👉 18.12.2023 — 14.01.2024 — Прийняття заявок на участь у конкурсі.

👉 15.01.2024 — 09.02.2024 — Модерація та первинна оцінка анкет

👉 12.02.2024 — 15.03.2024 — Відкрите голосування та голосування журі

👉 16.03.2024 — 28.03.2024 — Підбивання підсумків, визначення переможців

👉 29.03.2024 — Фінал конкурсу. Нагородження.

За бажанням, ви можете взяти участь в одній, кількох або у всіх номінаціях премії.

Для участі у FinAwards необхідно:

📌 Обрати номінації, у яких хочете взяти участь.

📌 Заповнити поля анкети за обраними номінаціями та вказати контактну особу для зворотного зв’язку.

Цього року відбір номінантів та нагородження фіналістів відбудеться в 38 номінаціях.

Участь в премії БЕЗКОШТОВНА!

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