Старт приватизації: оголошено перші аукціони та ціни — Finance.ua
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Старт приватизації: оголошено перші аукціони та ціни

Казна та Політика
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З 1 вересня в Україні розпочинаються аукціони з приватизації за новими правилами, тож Фонд державного майна оголосив перші лоти.
Про це повідомила пресслужба ФДМУ.
У вересні Фонд виставить на торги перші об’єкти приватизації. Серед них будуть Марилівський та Кобиловолоцький спиртзаводи у Тернопільській області. Зокрема:
  • 19 вересня пройде аукціон з продажу Кобиловолоцького МПД ДП «Укрспирт» за стартовою ціною 25 млн гривень;
  • наступного дня, 20 вересня, відбудуться торги з продажу Марилівське МПД ДП «Укрспирт» за стартовою ціною 54 млн гривень.
Загалом на приватизаційні аукціони, окрім запланованих 8 спиртових заводів, також виставлять близько 150 інших об‘єктів, — від рухомого і нерухомого майна до непрацюючих заводів, що будуть виставлені до кінця 2022 року.

Перші торги за зміненою процедурою

Заплановані торги стануть першими, які відбудуться з урахуванням змін, затверджених прийняттям законопроекту № 7451, щодо покращення та пришвидшення процедур приватизації.
«Запровадження змін до законодавства допоможе швидше закривати угоди з приватизації та реалізовувати майно, створювати робочі місця та релокуватися підприємствам з територій, на яких ведуться бойові дії та/або існує така загроза, до безпечніших регіонів. Ухвалений закон також змінив етапність завершення приватизації, тож за новими правилами договір купівлі-продажу укладатиметься з переможцем тільки після того, як він сплатить ціну продажу лота, визначену за підсумками аукціону. Що важливо, уся інформація про хід та результати аукціонів з приватизації буде доступною та відкритою у публічному модулі аналітики bi.prozorro.sale. Це означає, що кожен громадянин зможе бачити інформацію про те, хто, коли, за скільки і який обʼєкт приватизував», — наголосив Олексій Соболев, директор ДП «Прозорро.Продажі».
Завдяки законодавчим змінам приватизація відбуватиметься ефективніше та відкриє нові можливості для розвитку бізнесу.

Що саме зміниться

  • Підготовка та проведення аукціонів займатимуть до 2 місяців, замість 6 місяців.
  • Сплата коштів за активи відбуватиметься до підписання договору купівлі-продажу для мінімізації ризиків.
  • Нові власники єдиних майнових комплексів отримуватимуть всі дозволи та ліцензії автоматично.
  • Зросте кількість доступних об’єктів, завдяки розблокуванню приватизації активів з арештованим майном (зі збереженням зобов’язань перед кредиторами).
  • Уся інформація про об’єкти приватизації доступна на сайтах privatization.gov.ua та prozorro.sale.
Покрокова інструкція про те, як проходитимуть онлайн-аукціони з приватизації в системі Прозорро.Продажі, доступна за посиланням.
За матеріалами:
Finance.ua
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