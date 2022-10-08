Старі будинки знесуть: які квартири не треба купувати - експерт — Finance.ua

Старі будинки знесуть: які квартири не треба купувати - експерт Вчора 09:12 — Нерухомість

Експерт з нерухомості розповів, чи не залишаться на вулиці мешканці хрущовок найближчим часом.

Нардепи знову заговорили про оновлення житлового фонду в Україні, і цього разу досить серйозно взялись за справу. Перше читання у Верховній Раді пройшов законопроєкт № 6458 про здійснення комплексної реконструкції кварталів застарілого житлового фонду.

Він передбачає заміну старих хрущовок на новобудови. Але таке радянське житло досі користується популярністю серед українців, які обирають недорогу нерухомість.

За словами президента Асоціації фахівців з нерухомості Юрія Піти, це не нова ініціатива і замінити радянські будинки сучасними намагаються вже років 20.

Були створені і спеціальні норми, і відповідний закон, але вони не працюють, тож чи працюватиме ця ініціатива, також невідомо.

Проблема в тому, що треба отримати згоду власників, які проживають у квартирах будинків, які будуть зносити. Раніше вимога була — 100% згод від власників, то тепер має бути хоча б 75%.

Звісно, людей не залишать на вулиці, і держава спочатку має надати їм тимчасове житло, а потім дати нові квартири у збудованих будинках. І ось тут починаються проблеми.

Площу розраховували відповідно до кількості зареєстрованих у квартирі, оскільки на одну людину мала виділятись певна мінімальна кількість метрів квадратних.

Якщо у квартирі зареєстровано п’ять людей, вони мають на цих п’ятьох людей дати площу, наскільки я пам’ятаю, 21 метр на особу. І люди почали прописувати своїх родичів для того, щоб більше отримати площі в нових будинках, пояснює Піта.

У однокімнатній квартирі на 35 квадратів могло бути прописано троє людей, і у новому будинку власник вимагав вдвічі більше помешкання.

Чи є ризики залишитись без житла

Експерт вважає, що придбати квартиру у будинку, замість якого можуть збудувати новий — геть не найгірший варіант, оскільки на вулиці вас держава не залишить.

Але говорити про це рано. І, навіть, незрозуміло, як це працюватиме на практиці, оскільки потрібно спочатку отримати дозволи, а потім розселити десь людей.

Випадки заміни хрущовок новобудовами вже були, наприклад, у Києві, біля метро Чернігівська. Але тоді йшлося про геть старі маленькі триповерхові оселі, у яких жила невелика кількість сімей.

За словами президента АФНУ, під знос мають потрапити хоча б усі хрущовки 50-70-х років, це масиви забудовані п’ятиповерховими будинками, а іноді і дев’ятиповерховими.

А от до 80-х та 90-х років черга дійде не скоро, потрібно розібратися хоча б з хрущовками. На думку Піти, навіть для того, щоб назавжди покінчити з хрущовками, знадобиться років 20.

Експерт радить купувати нерухомість, виходячи з власних можливостей, цим і пояснюється попит на старі будинки. У хрущовці можна придбати квартиру на 15-20% дешевше, ніж у будинку 80-х років, не кажучи вже про новобудови.

Довідка Finance.ua:

Після перемоги в Україні розпочнеться комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду. Відповідний законопроєкт № 6458 Верховна Рада України ухвалила у першому читанні.

Як розповілаголова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, він встановлює порядок здійснення реконструкції застарілого житлового фонду.За її словами, реконструкція проводитиметься двома способами: з обов’язковим відселенням власників або без відселення. Також передбачається відселення з багатоквартирного будинку, визнаного непридатним до проживання.



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