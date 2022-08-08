Starbucks впроваджує NFT токени з метою створення технологічної програми лояльності — Finance.ua
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Starbucks впроваджує NFT токени з метою створення технологічної програми лояльності

Фінтех і Картки
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Starbucks впроваджує NFT токени з метою створення технологічної програми лояльності
Starbucks впроваджує NFT токени з метою створення технологічної програми лояльності
13 вересня відбудеться презентація Web3-ініціативи Starbucks, мета якої — розширення програми лояльності клієнтів.
Компанія має намір інтегрувати NFT, а також надати їх власникам доступ до ексклюзивного контенту та інших привілеїв.
Про це розповів тимчасовий генеральний директор Говард Шульц: «Така ініціатива залучить нових клієнтів до наших роздрібних точок продажу і приверне увагу наявних. Інтеграція NFT запровадить нові методи емоційного залучення клієнтів та запропонує ширший набір винагород у рамках Starbucks Rewards», — пояснив Шульц.

Як заробити на NFT

Топменеджер наголосив на важливості обслуговування споживачів покоління «зумерів»: «Ми не хочемо вести бізнес, де наша клієнтська база старіє. Наша мета — залучати якомога більше молоді».
Зараз клієнти кав’ярень та магазинів Starbucks можуть використовувати бали лояльності Stars для покупок у кав’ярнях або у мобільному додатку.
За матеріалами:
noworries
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