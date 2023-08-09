Станом на 8 серпня на пенсійні виплати спрямовано 18 млрд грн — ПФУ Сьогодні 14:36 — Казна та Політика

У серпні надано 268 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України. Станом на 8 серпня профінансовано:

18 млрд грн — на пенсійні виплати, в тому числі 3,9 млрд грн — через АТ «Укрпошта», 14,1 млрд грн — через уповноважені банки;

660,7 млн грн на виплату житлових субсидій та пільг;

1353,6 млн грн — на страхові виплати, в тому числі на оплату лікарняних — 307 млн грн.

У серпні надано 268 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, в Україні деякі категорії громадян можуть вийти на пенсію достроково. До того ж достроковий вихід на пенсію дозволено як жінкам, так і чоловікам.Отже, право на пенсію у 50 років мають жінки, які народили п’ятьох або більше дітей. Але є ще одна умова — потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу.

Також на достроковий вихід на пенсію можуть розраховувати чоловіки. Багатодітний батько має право на отримання дострокової пенсії за умови, що мати не скористалася своїм правом або у разі її відсутності.

Зазначається, що багатодітний тато має право вийти на пенсію у 55 років за наявності 20-річного страхового стажу.

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