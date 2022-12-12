Станом на 11 грудня на пенсійні виплати за грудень спрямовано 21,4 млрд грн — Finance.ua
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Станом на 11 грудня на пенсійні виплати за грудень спрямовано 21,4 млрд грн

Казна та Політика
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Станом на 11 грудня на пенсійні виплати за грудень спрямовано 21,4 млрд грн, в тому числі 4,8 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 16,6 млрд грн — через уповноважені банки.
Про це повідомив Пенсійний фонд України.
Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.
За повідомленням АТ «Укрпошта» станом на 08 грудня доставлено 46,5 % профінансованих сум.
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Нагадаємо, у разі смерті пенсіонера особи, які здійснили поховання, мають право на отримання грошової допомоги. Допомога виплачується лише в тому випадку, якщо поховання не здійснили коштом держави. Як нагадують у головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області, грошова допомога може становити:
  • двомісячний розмір пенсії померлого;
  • тримісячний розмір пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо похована особа була військовим пенсіонером.
За матеріалами:
Finance.ua
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