Стан ІТ: активність пошукачів знизилась (інфографіка) — Finance.ua
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Стан ІТ: активність пошукачів знизилась (інфографіка)

Особисті фінанси
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Стан ІТ: активність пошукачів знизилась (інфографіка)
Стан ІТ: активність пошукачів знизилась (інфографіка)
Після пожвавлення у травні, у червні активність у сфері ІТ дещо вщухла.
Про це повідомляють Djinni.
Активність рекрутерів поменшала — вони опублікували на Djinni 14,1 тисячі оголошень, на 9% менше, ніж у травні. Знизилась й активність шукачів — на 4%: за цей самий час свій профіль активували 19,6 тисячі кандидатів.
Кандидатів у пошуку все ще більше, аніж пропозицій від рекрутерів: в середньому 9 кандидатів на 1 вакансію. У Джинні підрахували, що для одного найму цьогоріч рекрутер вивчає вдвічі більше резюме, аніж у 2021.
Стан ІТ: активність пошукачів знизилась (інфографіка)
Важливо, що на тлі загального спаду в ІТ кандидати без досвіду стають більш запитаними: кількість вакансій для таких фахівців за пів року зросла майже вдвічі. Проте частка вакансій для таких фахівців все ще залишається найменшою — на сайті опубліковано 550 пропозицій за червень.
Варто зазначити, що водночас зарплати досвідчених технічних фахівців — з досвідом від 3 та навіть від 7 років — скоротилася на 500 доларів до торішніх показників.
За даними SaaS-платформи для управління бізнесом RemOnline, в червні кількість замовлень у підприємців у сфері послуг та торгівлі зменшилася на 4% до травня.
Стан ІТ: активність пошукачів знизилась (інфографіка)
Протягом першого літнього місяця підприємці в Києві отримали менше замовлень на 8%.
Незначне зростання відбулося тільки в Одесі та Дніпрі — на 1% і 2% відповідно. Найпопулярнішими нішами бізнесу серед нових користувачів у червні були рітейл (роздрібна та оптова торгівля) та авто.
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За матеріалами:
Finance.ua
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