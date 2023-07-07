Стан ІТ: активність пошукачів знизилась (інфографіка) — Finance.ua

Стан ІТ: активність пошукачів знизилась (інфографіка) Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

Стан ІТ: активність пошукачів знизилась (інфографіка)

Після пожвавлення у травні, у червні активність у сфері ІТ дещо вщухла.

Про це повідомляють Djinni.

Активність рекрутерів поменшала — вони опублікували на Djinni 14,1 тисячі оголошень, на 9% менше, ніж у травні. Знизилась й активність шукачів — на 4%: за цей самий час свій профіль активували 19,6 тисячі кандидатів.

Кандидатів у пошуку все ще більше, аніж пропозицій від рекрутерів: в середньому 9 кандидатів на 1 вакансію. У Джинні підрахували, що для одного найму цьогоріч рекрутер вивчає вдвічі більше резюме, аніж у 2021.

Важливо, що на тлі загального спаду в ІТ кандидати без досвіду стають більш запитаними: кількість вакансій для таких фахівців за пів року зросла майже вдвічі. Проте частка вакансій для таких фахівців все ще залишається найменшою — на сайті опубліковано 550 пропозицій за червень.

Варто зазначити, що водночас зарплати досвідчених технічних фахівців — з досвідом від 3 та навіть від 7 років — скоротилася на 500 доларів до торішніх показників.

За даними SaaS-платформи для управління бізнесом RemOnline, в червні кількість замовлень у підприємців у сфері послуг та торгівлі зменшилася на 4% до травня.

Протягом першого літнього місяця підприємці в Києві отримали менше замовлень на 8%.

Незначне зростання відбулося тільки в Одесі та Дніпрі — на 1% і 2% відповідно. Найпопулярнішими нішами бізнесу серед нових користувачів у червні були рітейл (роздрібна та оптова торгівля) та авто.

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.