Стамбул увійшов до списку найпопулярніших місць Європи — Finance.ua
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Стамбул увійшов до списку найпопулярніших місць Європи

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Цьогоріч, коли нарешті зняли більшість COVID-обмежень, в Туреччині показники туризму перевищили рівень до пандемії. Стамбул буквально переповнений туристами.
За даними місцевого управління культури та туризму, число іноземців у Стамбулі зросло в червні майже на 115% і перевищило 1,47 мільйона осіб. Найбільше сюди приїжджають із США та країн Європи.
Ця цифра збільшилася більш ніж удвічі в порівнянні з червнем минулого року. Це також перевищило рівні, що спостерігалися до COVID-пандемії.
Нові соціологічні дані показали, що кількість іноземних відвідувачів в період з січня по червень 2022 року зросла до більш ніж 6,75 мільйона осіб.

З яких країн їдуть найчастіше

Туристи з Німеччини очолили список країн, з яких влітку приїхало найбільше людей — 126 507 осіб. Також їдуть туристи з:
  • Ірану.
  • США.
  • Великої Британії.
  • Італії.
  • Франції.
Згідно зі звітом Всесвітньої Ради з подорожей і туризму, цього літа Туреччина стане четвертим за популярністю напрямком у всій Європі.
За матеріалами:
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