Стало відомо, який смартфон першим у світі отримає віртуального помічника на основі ChatGPT — Finance.ua
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Стало відомо, який смартфон першим у світі отримає віртуального помічника на основі ChatGPT

Технології&Авто
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Стало відомо, який смартфон першим у світі отримає віртуального помічника на основі ChatGPT
Стало відомо, який смартфон першим у світі отримає віртуального помічника на основі ChatGPT
Смартфони китайської торгової марки Infinix стануть першими у світі, що отримають віртуального помічника на основі ChatGPT. Як стало відомо з інсайдерських джерел, нова лінійка Infinix Note 30 отримає ChatGPT, інтегрований у нативного віртуального помічника.
Чат-бот від OpenAI керуватиме Folax — Siri від Infinix, що дозволить йому більш природно реагувати на запити користувачів за допомогою голосу або тексту. За словами користувача @UniverseIce, віртуальний помічник на базі ШІ дає Infinix перевагу, залишаючи позаду Google Assistant, Siri та Alexa. Компанія буде першою у світі, що інтегрувала штучний інтелект у власний віртуальний помічник.

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Наразі достеменно невідомо, на що буде здатний Folax під керівництвом ШІ і які будуть обмеження. Ймовірно, віртуальний помічник зможе керувати розумними пристроями в будинку, робити покупки та відкривати програми.
Використання Folax буде абсолютно безкоштовним, втім програма призначена виключно для мобільних телефонів Infinix.
Ціна Note 30 становитиме $300, можливі й дорожчі варіанти, залежно від обсягу вбудованої пам’яті.
Смартфони представлені у білому та чорному кольорах, час початку продажів буде оголошено пізніше.
За матеріалами:
noworries
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