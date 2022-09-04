Стало відомо, яким буде новий iPhone SE — Finance.ua

Стало відомо, яким буде новий iPhone SE Вчора 02:07 — Фондовий ринок

Apple цього року представила нове покоління iPhone SE, свого найдоступнішого телефону. Хоча iPhone SE 2022 року зберіг той самий дизайн, що й попереднє покоління, засноване на iPhone 8, схоже, що з наступною моделлю все буде зовсім інакше. За словами YouTuber Джона Проссера, наступний iPhone SE матиме той самий форм-фактор, що й iPhone XR.

Проссер повідомив у подкасті Geared Up з Андру Едвардсом і Джоном Реттінгером, що iPhone SE наступного покоління, який також називають iPhone SE 4, буде «просто iPhone XR». Це означає, що Apple відмовиться від старого форм-фактора iPhone 8 із величезними рамками та кнопкою «Додому» на користь більш сучасного дизайну зі зменшеними рамками, виїмкою та Face ID.

У той час як поточний iPhone SE має 4,7-дюймовий РК-дисплей, iPhone XR (який більше не продається Apple) має більший 6,1-дюймовий РК-дисплей. iPhone XR також має деякі інші переваги перед iPhone SE 2022 року, наприклад значно більший акумулятор.

Інші подробиці про новий iPhone SE на цей час залишаються незрозумілими. У минулому Apple додала свій останній чіп до iPhone SE початкового рівня — поточна модель використовує той самий чіп A15 Bionic, що й iPhone 13. Однак, чутки вказують на те, що деякі моделі iPhone 14 зберігають чіп A15 , те ж саме може для наступного iPhone SE.

Що стосується камер, то iPhone SE та iPhone XR 2022 року мають дуже схожі датчики з однією 12-мегапіксельною задньою камерою з діафрагмою f /1.8 і 7-мегапіксельною фронтальною камерою з діафрагмою f /2.2. Звичайно, Apple може вдосконалити датчики камери для наступного iPhone SE або принаймні додати нові функції програмного забезпечення, такі як нічний режим (який залишається недоступним на iPhone початкового рівня).

iPhone SE стає більшим

З іншого боку, шанувальники менших телефонів можуть бути незадоволені збільшенням iPhone SE. Коли у 2016 році було анонсовано перший iPhone SE, Apple стверджувала, що він створений для людей, які люблять маленькі телефони. Зрештою, iPhone SE 2016 року був заснований на iPhone 5s. Навіть зараз поточний iPhone SE набагато менший за інші моделі iPhone, за винятком iPhone mini.

Разом з тим попит на iPhone SE 2022 року був досить низьким, що свідчить про те, що люди більше не зацікавлені в покупці iPhone з дизайном майже десятирічної давності. Менший екран також призводить до меншого акумулятора, на що власники iPhone SE постійно скаржаться.

Заміна поточного iPhone SE на новий телефон на базі iPhone XR, який коштує близько 400 доларів, може перетворити пристрій на хіт. Ми також не знаємо, коли саме Apple планує представити новий iPhone SE. Минулого разу між випуском iPhone SE другого та третього поколінь минуло два роки. До того часу, якщо ви думаєте придбати поточний iPhone SE, на Amazon є кілька вигідних пропозицій.

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