Стало відомо, яку суму регіонам надав уряд на відбудову інфраструктури — Finance.ua

Стало відомо, яку суму регіонам надав уряд на відбудову інфраструктури
Протягом останніх місяців український уряд надав регіонам близько 5 млрд грн на відбудову інфраструктури, пошкодженої внаслідок воєнних дій.
Про це повідомляє в Facebook прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Виділили додаткові 300 млн грн на відновлення Харкова й Харківської області та 37 млн грн на відновлення Києва. Загалом за останні місяці уряд надав регіонам близько 5 млрд грн на відбудову пошкодженої війною інфраструктури», — зазначив посадовець.
Шмигаль вказав, що вже запущено програму «Відновлення» в межах роботи Фонду енергоефективності, що дасть змогу спрямовувати його кошти на відбудову пошкоджених житлових будівель.
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