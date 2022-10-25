Стало відомо, яку суму регіонам надав уряд на відбудову інфраструктури — Finance.ua

Стало відомо, яку суму регіонам надав уряд на відбудову інфраструктури Вчора 09:34 — Казна та Політика

Протягом останніх місяців український уряд надав регіонам близько 5 млрд грн на відбудову інфраструктури, пошкодженої внаслідок воєнних дій.

Про це повідомляє в Facebook прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Виділили додаткові 300 млн грн на відновлення Харкова й Харківської області та 37 млн грн на відновлення Києва. Загалом за останні місяці уряд надав регіонам близько 5 млрд грн на відбудову пошкодженої війною інфраструктури», — зазначив посадовець.

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Шмигаль вказав, що вже запущено програму «Відновлення» в межах роботи Фонду енергоефективності, що дасть змогу спрямовувати його кошти на відбудову пошкоджених житлових будівель.

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