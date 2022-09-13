Стало відомо, скільки за тиждень продали земельних ділянок: лідери продажу — Finance.ua
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Стало відомо, скільки за тиждень продали земельних ділянок: лідери продажу

Аграрний ринок
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За тиждень, з 5 по 12 вересня 2022 р., аграрії продали 407 земельних паїв. Загалом від старту ринку землі в Україні продано 43 695 ділянок загальною площею 151 095 га.
Про це свідчать аналітичні дані оновленої онлайн-карти сільськогосподарських земель України, яку запустили AgroPolit.com спільно з Zemelka.ua за підтримки нової земельної агенції Volodar.
Регіони-лідери за кількістю проданих паїв від старту ринку землі:
  • Харківщина — 5 497;
  • Сумщина — 4 365;
  • Хмельниччина — 3 274.
Стало відомо, скільки за тиждень продали земельних ділянок: лідери продажу
Основні результати за весь період станом на 12 вересня 2022 р.:
  • середньозважена вартість договору за одну ділянку — 33 188 грн;
  • максимальна ціна об’єкта купівлі-продажу — 5 035 000;
  • загальна кількість операцій купівлі-продажу земельних ділянок для товарного с/г виробництва (паї) — 43 695, що складає 21% від усіх операцій з землею;
  • інші види угод — 166 763;
  • сумарна площа проданих паїв — 151 095 га;
  • середній розмір проданої ділянки — 3,46 га;
  • максимальний розмір паю — 67,05 га.

Довідка Finance.ua:

Як обрати інвестиційно привабливу землю:
Етап 1:
  • якість ґрунтів;
  • кількість опадів;
  • EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — прибуток до вирахування відсотків і податків) с/г виробника з 1 га;
  • конкурентне оточення.
Етап 2:
  • потенціал збільшення прибутковості земельної ділянки;
  • розмір орендної плати;
  • середній розмір паю;
  • класифікація орендарів.
Також експерт радить проводити трирівневу перевірку кожної ділянки:
  • на аграрному рівні (аудит ділянки, оцінка її місцеположення, ґрунти, як використовують, наявність дерев, ярів, боліт);
  • на юридичному рівні (перевірка права власності, заборони та обмеження, щоб ділянка не була під арештом або іншими обтяженнями);
  • фінансовий рівень (перевірка договору оренди, рівня орендної плати та потенціалу її зростання).

Земля як інструмент інвестиції: поради експерта

За матеріалами:
Finance.ua
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