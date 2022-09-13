Стало відомо, скільки за тиждень продали земельних ділянок: лідери продажу — Finance.ua

Стало відомо, скільки за тиждень продали земельних ділянок: лідери продажу Вчора 21:09 — Аграрний ринок

За тиждень, з 5 по 12 вересня 2022 р., аграрії продали 407 земельних паїв. Загалом від старту ринку землі в Україні продано 43 695 ділянок загальною площею 151 095 га.

Про це свідчать аналітичні дані оновленої онлайн-карти сільськогосподарських земель України, яку запустили AgroPolit.com спільно з Zemelka.ua за підтримки нової земельної агенції Volodar.

Регіони-лідери за кількістю проданих паїв від старту ринку землі:

Харківщина — 5 497;

Сумщина — 4 365;

Хмельниччина — 3 274.

Основні результати за весь період станом на 12 вересня 2022 р.:

середньозважена вартість договору за одну ділянку — 33 188 грн;

максимальна ціна об’єкта купівлі-продажу — 5 035 000;

загальна кількість операцій купівлі-продажу земельних ділянок для товарного с/г виробництва (паї) — 43 695, що складає 21% від усіх операцій з землею;

інші види угод — 166 763;

сумарна площа проданих паїв — 151 095 га;

середній розмір проданої ділянки — 3,46 га;

максимальний розмір паю — 67,05 га.

Довідка Finance.ua:

Як обрати інвестиційно привабливу землю:

Етап 1:

якість ґрунтів;

кількість опадів;

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — прибуток до вирахування відсотків і податків) с/г виробника з 1 га;

конкурентне оточення.

Етап 2:

потенціал збільшення прибутковості земельної ділянки;

розмір орендної плати;

середній розмір паю;

класифікація орендарів.

Також експерт радить проводити трирівневу перевірку кожної ділянки:

на аграрному рівні (аудит ділянки, оцінка її місцеположення, ґрунти, як використовують, наявність дерев, ярів, боліт);

на юридичному рівні (перевірка права власності, заборони та обмеження, щоб ділянка не була під арештом або іншими обтяженнями);

фінансовий рівень (перевірка договору оренди, рівня орендної плати та потенціалу її зростання).

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