Стало відомо, скільки за тиждень продали земельних ділянок: лідери продажу — Finance.ua

Стало відомо, скільки за тиждень продали земельних ділянок: лідери продажу
За тиждень, з 5 по 12 вересня 2022 р., аграрії продали 407 земельних паїв. Загалом від старту ринку землі в Україні продано 43 695 ділянок загальною площею 151 095 га.
Про це свідчать аналітичні дані оновленої онлайн-карти сільськогосподарських земель України, яку запустили AgroPolit.com спільно з Zemelka.ua за підтримки нової земельної агенції Volodar.
Регіони-лідери за кількістю проданих паїв від старту ринку землі:
- Харківщина — 5 497;
- Сумщина — 4 365;
- Хмельниччина — 3 274.
Основні результати за весь період станом на 12 вересня 2022 р.:
- середньозважена вартість договору за одну ділянку — 33 188 грн;
- максимальна ціна об’єкта купівлі-продажу — 5 035 000;
- загальна кількість операцій купівлі-продажу земельних ділянок для товарного с/г виробництва (паї) — 43 695, що складає 21% від усіх операцій з землею;
- інші види угод — 166 763;
- сумарна площа проданих паїв — 151 095 га;
- середній розмір проданої ділянки — 3,46 га;
- максимальний розмір паю — 67,05 га.
Довідка Finance.ua:
Як обрати інвестиційно привабливу землю:
Етап 1:
- якість ґрунтів;
- кількість опадів;
- EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — прибуток до вирахування відсотків і податків) с/г виробника з 1 га;
- конкурентне оточення.
Етап 2:
- потенціал збільшення прибутковості земельної ділянки;
- розмір орендної плати;
- середній розмір паю;
- класифікація орендарів.
Також експерт радить проводити трирівневу перевірку кожної ділянки:
- на аграрному рівні (аудит ділянки, оцінка її місцеположення, ґрунти, як використовують, наявність дерев, ярів, боліт);
- на юридичному рівні (перевірка права власності, заборони та обмеження, щоб ділянка не була під арештом або іншими обтяженнями);
- фінансовий рівень (перевірка договору оренди, рівня орендної плати та потенціалу її зростання).
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