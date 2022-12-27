Стало відомо, скільки українців українців донатить на ЗСУ - результати опитування — Finance.ua

Стало відомо, скільки українців українців донатить на ЗСУ - результати опитування Сьогодні 09:35 — Особисті фінанси

Стало відомо, скільки українців українців донатить на ЗСУ - результати опитування

Майже 90% українців сказали про те, що вони підтримують волонтерів. Понад половина (59,9%) респондентів підтримку висловлює у формі грошових пожертв. А найчастіше (56,1%) донати відправляють на допомогу Збройним силам України.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного компанією «Active Group» за допомогою онлайн-панелі «SunFlower Sociology», проведеного 7-14 грудня 2022 р.

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Відповідаючи на запитання «Чи підтримували ви волонтерів?», 35% респондентів відповіли, «так і багато», ще 54,1% — що підтримували, але не багато. 10,9% опитаних не підтримували волонтерів.

Інфографіка: activegroup.com.ua

На запитання про те, якою саме була ця підтримка, 59,9% респондентів відповіли, що давали гроші, 19,8% — що давали інші власні ресурси, а 20,2% — допомагали руками.

Інфографіка: activegroup.com.ua

Щодо напрямків донатів, то понад половина опитаних (56,1%) сказали, що, маючи вибір, спрямовували би кошти на підтримку Збройних сил України. 22,4% українців приблизно однаковий обсяг своїх коштів віддали би на потреби ЗСУ та на підтримку постраждалих від війни. Більше на підтримку ВПО та інших постраждалих від війни готові донатити 6,1%, а переважно на потреби, не пов’зані безпосередньо з війною — 3,4%. Не будуть давати кошти 3,7% респондентів. Не визначилися з відповіддю 8,2% опитаних.

Інфографіка: activegroup.com.ua

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