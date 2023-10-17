Стало відомо, скільки тонн українського зерна знищили росіяни за останні три місяці — Finance.ua
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Стало відомо, скільки тонн українського зерна знищили росіяни за останні три місяці

Аграрний ринок
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Стало відомо, скільки тонн українського зерна знищили росіяни за останні три місяці
Стало відомо, скільки тонн українського зерна знищили росіяни за останні три місяці
За останні три місяці росіяни, здійснюючи атаки по припортовій інфраструктурі України, знищили майже 300 тисяч тонн зерна.
Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
За його словами, станом на 14 жовтня російські військові здійснили 17 масованих атак по припортовій інфраструктурі України з моменту виходу рф з зернової угоди. Відтак окупанти знищили майже 300 тисяч тонн зерна.
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«17 масованих атак з моменту виходу росії з Зернової угоди, зниження на 40% експортного потенціалу портів, майже 300 тисяч тонн знищеного зерна — це спроба росії поглибити продовольчу кризу в тих країнах, які залежать від українських продуктів», — розповів Кубраков.
У серпні Україна відкрила тимчасові коридори для виходу торгових суден із портів.
У вересні із чорноморських портів вдалося вивезти 50 тисяч тонн агропродукції за допомогою тимчасового коридору.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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