Стало відомо, скільки нафти з резервів вивільнять країни у всьому світі — Finance.ua
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Стало відомо, скільки нафти з резервів вивільнять країни у всьому світі

Вчора 19:16Енергетика
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29 країн, що входять до Міжнародного енергетичного агентства, готові вивільнити зі своїх стратегічних резервів 120 мільйонів барелів нафти.
Про це пишуть The Wall Street Journal та Reuters з посиланням на джерела.
Мова йде про найбільшу нафтову інтервенцію в історії МЕА. За даними джерел, 60 млн барелів виділять США, ще 60 млн — решта учасників МЕА (в організацію входить 31 країна, зокрема більшість країн Європи, Австралія та Японія).
На початку березня організація вже оголосила про вивільнення з резервів 60 млн. барелів, це було рекордом на той момент. Минулого тижня агентство повідомило про плани додаткових нафтових інтервенцій, але нічого не сказало про їхні масштаби.
Крім того, США минулого тижня заявили, що готові виводити зі свого стратегічного резерву по 1 млн барелів нафти на добу протягом півроку, тобто близько 180 млн барелів.
За матеріалами: Економічна Правда
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