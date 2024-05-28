Стало відомо скільки кредитів отримали українські аграрії — Finance.ua

Стало відомо скільки кредитів отримали українські аграрії
З початку року 6 970 аграрних господарств отримали 45,6 млрд грн банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9» було профінансовано 4 170 господарств на суму 19,3 млрд грн.
Про це повідомляє Мінагрополітики.
Програма спрощує доступ мікро- та малому бізнесу до банківських кредитів. Аграрії можуть отримати кредит до 90 млн грн під 5−9% річних, залежно від категорії кредиту та типу підприємства.
Найбільші обсяги кредитів за різними програмами отримали підприємства таких областей:
- Київська: 13,1 млрд грн — 650 підприємств;
- Кіровоградська: 2,9 млрд грн — 856;
- Дніпропетровська: 2,8 млрд грн — 517;
- Тернопільська: 2,7 млрд грн — 271;
- Львівська: 2,7 млрд грн — 420;
- Вінницька: 2,6 млрд грн — 659;
- Полтавська: 2,4 млрд грн — 392;
- Одеська: 2,4 млрд грн — 576.
За програмою «Доступні кредити 5−7-9» найбільше отримали підприємства наступних областей:
- Київська: 2,48 млрд грн — 387 господарств;
- Кіровоградська: 1,9 млрд грн — 559;
- Вінницька: 1,78 млрд грн — 415;
- Харківська: 1,7 млрд грн — 265;
- Одеська: 1,4 млрд грн — 372;
- Дніпропетровська: 1,1 млрд грн — 260;
- Волинська: 1,1 млрд грн — 221.
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