Стало відомо скільки кредитів отримали українські аграрії — Finance.ua

Стало відомо скільки кредитів отримали українські аграрії Сьогодні 21:33 — Кредит&Депозит

Стало відомо скільки кредитів отримали українські аграрії

З початку року 6 970 аграрних господарств отримали 45,6 млрд грн банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9» було профінансовано 4 170 господарств на суму 19,3 млрд грн.

Про це повідомляє Мінагрополітики

Програма спрощує доступ мікро- та малому бізнесу до банківських кредитів. Аграрії можуть отримати кредит до 90 млн грн під 5−9% річних, залежно від категорії кредиту та типу підприємства.

Найбільші обсяги кредитів за різними програмами отримали підприємства таких областей:

Київська: 13,1 млрд грн — 650 підприємств;

Кіровоградська: 2,9 млрд грн — 856;

Дніпропетровська: 2,8 млрд грн — 517;

Тернопільська: 2,7 млрд грн — 271;

Львівська: 2,7 млрд грн — 420;

Вінницька: 2,6 млрд грн — 659;

Полтавська: 2,4 млрд грн — 392;

Одеська: 2,4 млрд грн — 576.

За програмою «Доступні кредити 5−7-9» найбільше отримали підприємства наступних областей:

Київська: 2,48 млрд грн — 387 господарств;

Кіровоградська: 1,9 млрд грн — 559;

Вінницька: 1,78 млрд грн — 415;

Харківська: 1,7 млрд грн — 265;

Одеська: 1,4 млрд грн — 372;

Дніпропетровська: 1,1 млрд грн — 260;

Волинська: 1,1 млрд грн — 221.

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