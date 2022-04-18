Стало відомо, скільки компаній в Україні почали процедуру банкрутства з початку війни — Finance.ua

Стало відомо, скільки компаній в Україні почали процедуру банкрутства з початку війни

Вчора 13:03 — Фондовий ринок

Стало відомо, скільки компаній в Україні почали процедуру банкрутства з початку війни

Лише 16 компаній в Україні почали процедуру банкрутства з початку війни.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Заяв на відкриття справи про банкрутство впала в 10 раз — зі 1100 у лютому 2022 року до 16 у березні та квітні загалом. Така ситуація повʼязана зокрема й з ускладненою роботою судів в регіонах, де відбуваються бойові дії.

Як зазначається, сама процедура відкриття провадження у справі про банкрутство після введення воєнного стану не змінилася.

Як відкрити провадження у справі про банкрутство

Відкрити провадження у справі про банкрутство по юридичній особі, яка зареєстрована в зоні бойових дій або на тимчасово окупованій території, необхідно звернутись із заявою до господарського суду, на території якого зареєстрований боржник.

При поданні заяви слід враховувати, що підсудність судів, на території юрисдикції яких ведуться бойові дії, тимчасово передана іншим судам:

Територіальна підсудність Господарських судів Херсонської та Миколаївської областей передана Господарському суду Одеської області;

Сумської та Чернігівської областей — Господарському суду Черкаської області;

Відомості про передачу підсудності Господарських судів Харківської, Луганської, Донецької областей наразі відсутні. Але згідно останніх повідомлень на сайтах цих судів, вони працюють та приймають кореспонденцію.

«Варто зазначити, що продовжують діяти норми щодо відповідальності керівника юридичної особи, якщо протягом місяця з моменту настання загрози неплатоспроможності керівник не подав до суду заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство. Тому не треба нехтувати нормами Кодексу України з процедур банкрутства навіть у воєнний час», — повідомив арбітражний керуючий Руслан Бандуристий.

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