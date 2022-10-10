Стало відомо, скільки годин на Київщині не буде електропостачання — Finance.ua

Стало відомо, скільки годин на Київщині не буде електропостачання
Через російські ракетні удари відключення електроенергії для побутових споживачів і підприємств в Київській області триватиме дві години.
Про це повідомляє прес-служба «ДТЕК Київські електромережі»
Зазначається що для збереження цілісності енергосистеми НЕК «Укренерго» прийняла рішення про тимчасове обмеження електропостачання частині промислових підприємств та побутових споживачів у Київській області.
«Критичні об’єкти соціальної сфери — лікарні, метрополітен, рятувальні служби тощо — забезпечуються електроенергією в повному обсязі. Для збалансування енергосистеми країни, очікується що тривалість відключень буде близько 2-х годин», — йдеться у повідомленні.
В компанії нагадали, що ранком 10 жовтня росія завдала ракетного удару по низці об’єктів енергетичної інфраструктури столиці та області.
Зі своєї сторони, енергетики «ДТЕК Київські регіональні електромережі» спільно з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми.
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